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В Рубцовске закрыли магазин после давки из-за больших скидок

, ИА "Амител"
Меры приняты в связи с несоблюдением ограничительных мер
Фото: instagram.com/bespredelrubtsovska

Фото: instagram.com/bespredelrubtsovska

После шумихи, связанной с давкой при распродаже с 50-процентной скидкой в Рубцовске, торговая точка временно прекратила свою деятельность, сообщает Telegram-канал "Ленина, 59".

"Рубцовский магазин "Эврика" закрыт, — гласит текст поста. — Роспотребнадзор и полиция проводят проверку по факту несоблюдения ограничительных мер в Рубцовском торговом центре".

По факту нарушения требований постановления главного государственного санитарного врача Алтайского края возбудили административное дело.

Индивидуальным предпринимателям грозит штраф от 50 тысяч до 150 тысяч рублей. Вердикт по делу вынесет суд.

Ранее amic.ru сообщал, что сюжет об инциденте показали даже в федеральных СМИ. По поручению начальника алтайской полиции Андрея Подоляна правоохранители начали проверку действий участников указанных событий.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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