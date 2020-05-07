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Континентальная хоккейная лига решила не определять обладателя Кубка Гагарина

, ИА "Амител"
Команды расположили в алфавитном порядке
Фото: Prognozist.ru

Фото: Prognozist.ru

Руководство Континентальной хоккейной лиги приняло решение не определять обладателя Кубка Гагарина и призеров по итогам сезона 2019/20, который не был доигран из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В конце марта КХЛ решила досрочно завершить сезон из-за эпидемии. К тому моменту сыграли все матчи первого раунда Кубка Гагарина. По его итогам в следующую стадию вышли "Ак Барс" (Казань), "Барыс" (Нур-Султан), "Динамо" (Москва), "Йокерит" (Финляндия), "Салават Юлаев" (Уфа), "Сибирь" (Новосибирск), СКА (Санкт-Петербург) и чемпион сезона 2018/19 – ЦСКА.

Решено утвердить итоговую таблицу чемпионата КХЛ сезона 2019/20 среди команд, вышедших в полуфиналы конференций, места с первого по восьмое не распределяются, указанным командам присваивается единое место 1−8 (без соответствующих правовых последствий для клубов КХЛ). Места с 9-го по 24-е распределены по спортивному принципу среди остальных команд клубов КХЛ в соответствии со спортивным регламентом.

По мнению президента КХЛ Алексея Морозова, в такой ситуации лига приняла верное решение, отвечающее спортивному принципу.

"Впервые чемпионат КХЛ пришлось сначала прервать, а затем и завершить, – напомнил он. – Это тяжелое, но вынужденное решение, продиктованное необходимостью сохранения здоровья людей, но, несмотря на досрочное завершение чемпионата, мы должны были подвести его итоги. Все восемь команд, прошедшие во второй раунд плей-офф, находились в равных условиях и в равной степени претендовали на Кубок Гагарина, именно поэтому, соблюдая спортивный принцип, мы решили присвоить всем указанным командам единое место, расположив их в итоговой таблице в алфавитном порядке".

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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