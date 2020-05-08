Диетологи назвали три каши, которые приводят к развитию диабета и ожирению

Диетологи рассказали, что манная, рисовая и овсяная каша приводят к развитию диабета и ожирению. Об этом сообщает golos.ua.

Лидером антирейтинга специалисты признали манку. В крупе содержится большое количество крахмала, который организм превращает в глюкозу, и глютена, способного вызвать аллергию и привести к нарушению усваивания железа. В каше довольно много калорий и почти нет белка. Постоянное присутствие манки в рационе приведет к набору лишнего веса.

Второе место занял шлифованный белый рис, который, по словам врачей, при обработке теряет все свои полезные свойства. Крупа содержит в себе множество крахмала и не рекомендуется людям с диабетом. Вместо белого медики советуют есть бурый рис, который содержит больше витаминов и клетчатки.

Овсяная каша, которая считается самым полезным продуктом для завтрака, также оказалась вредной. В ней практически нет белка, а вместе с добавками в виде сиропов и фруктов каша приводит к резкому скачку сахара в крови, повышая риск диабета и ожирения. Врачи рекомендуют заваривать только цельные хлопья, заранее замачивая их в воде.