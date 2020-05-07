Девушка сбежала из психиатрического диспансера в Рубцовске

17-летнюю рубцовчанку разыскивают в Алтайском крае. Как сообщает региональное управление СУ СКР, девушка покинула палату психиатрического диспансера Рубцовска три дня назад – 4 мая.

С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. В ориентировке отмечено, что следственные органы выясняют обстоятельства исчезновения пациентки и место ее пребывания.

"Следователи и криминалисты регионального СК проводят неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств, при которых исчезла девушка, – уточнили в Следственном комитете. – С помощью высокотехнологичной криминалистической техники осматриваются жилье и возможные места пребывания разыскиваемой".

Приметы: рост – 150 см, худощавого телосложения. Волосы рыжего цвета. Была одета в камуфлированную ветровку, темные джинсы и розовые сланцы.

Следователи просят всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшей, звонить по номерам 8 (3852) 29-80-39 или 02 (102).