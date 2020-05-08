Будет жарко, но не всем. О погоде в Алтайском крае 8 мая

Жаркую погоду прогнозируют в Алтайском крае в пятницу, 8 мая, информирует региональный Гидрометцентр.

Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от +16°C до +21°C, а по югу – до +26°C. Скорость ветра при порывах может достигать 14 м/с. Преимущественно без осадков.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра будет показывать от +19°C до +21°C. Дождя не ожидается. Синоптики отмечают, что скорость ветра в краевой столице не превысит 9 м/с.

Ранее пресс-служба регионального ЦГМС рассказала, каким будет май 2020 года. Согласно данным долгосрочных метеорологических прогнозов, он ожидается теплее нормы на 2-3°C.