Алтайские медики заявили о дефиците иммуноглобулина

Крупная алтайская медицинская организация заявила о дефиците иммуноглобулина практически во всех эндемичных регионах страны. Об этом сообщается на сайте ООО "АСКО-МЕД-ПЛЮС", которое занимается в том числе и введением этого препарата.

В компании напомнили, что это достаточно дорогая услуга, если человек заблаговременно не застраховался от укуса клеща.

"Незастрахованному человеку с массой тела 80 кг нужно будет за инъекцию иммуноглобулина заплатить около 8 тысяч рублей, – констатировали в ООО. – Однако высокая цена – не самая главная беда. В этом году наметились серьезные проблемы с наличием этого препарата практически во всех эндемичных регионах страны".

В качестве причин дефицита представитель медицинской организации перечислил несколько факторов: снижение производства препарата, замедление поставок из-за новой системы сертификации и мер против коронавируса, а также повышение спроса на продукцию в связи с высокой клещевой активностью.

В качестве альтернативной меры медики предлагают пройти вакцинацию.

"Дело в том, что препарат на заводе изготавливается из крови привитых доноров, а прививка – это не что иное, как процесс создания в крови антител, т.е. выработка иммуноглобулина в ответ на введение вакцины, – пояснили в компании. – Именно поэтому в текущем году привиться от клещевого энцефалита, выработать собственный иммуноглобулин и стать независимым от дефицитного препарата – более чем актуально".

Напомним, иммуноглобулин вводят, если человека укусил клещ, переносящий энцефалит или боррелиоз.

Клещевой энцефалит развивается в два этапа. Первый период длится 10-15 дней, тогда у человека появляется недомогание и слабость. После этого развиваются более серьезные осложнения, в числе которых поражение центральной нервной системы. У пациента может парализовать мышцы лица или тела.

Клещевой боррелиоз тоже развивается в несколько этапов. Инкубационный период длится от нескольких дней до нескольких месяцев. В это время человек чувствует слабость, вялость, у него отмечается повышение температуры, появляется головокружение, боли в мышцах, суставах.

На втором этапе присоединяются боли в сердце, может проявиться атрофия мышц. На фоне высокой температуры у человека могут болеть суставы и появиться проявления менингита. На стадии хронизации часто возникают артриты, неврологическая патология и патологии сердечно-сосудистой системы, хронический дерматит.