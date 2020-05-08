Прокуратура Центрального района Барнаула создала ролик, приуроченный ко Дню Победы. В нем коллектив ведомства исполняет песню Булата Окуджавы "Нам нужна одна победа".

На записи сотрудники прокуратуры возлагают цветы в памятных местах краевой столицы. Параллельно на экране запускают кадры из хроник Великой Отечественной войны.

Ролик стал участником всероссийского конкурса "Спасибо за Победу!". Посмотреть его и проголосовать можно по ссылке. Для этого нужно нажать на сердечко в нижнем углу под видео. Голосовать можно один раз в сутки до 9 мая.