Новый случай заражения COVID-19 выявили в Республике Алтай

В Республике Алтай подтвержден новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, информирует региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус подтвердился у 45-летнего жителя Горно-Алтайска с симптомами ОРВИ. Врачи также диагностировали у него пневмонию, мужчину доставили в Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД. Выявляется и обследуется полный круг контактных лиц.

Таким образом, общее число пациентов с коронавирусом в Горном Алтае достигло 51.

Как уже писал amic.ru, 7 мая республиканский оперштаб сообщил о девяти новых заразившихся в Турочакском районе. Тогда коронавирус подтвердился у жительницы села Иогач и восьми вахтовиков.