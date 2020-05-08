Легковой автомобиль столкнулся с маршруткой в Барнауле

Дорожно-транспортное происшествие между маршрутным такси и легковым автомобилем ВАЗ-2110 произошло в Барнауле, пишет очевидец в сообществе "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".

Как отмечается, столкновение произошло на пересечении улиц Солнечная Поляна и Георгия Исакова. По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства происшествия неизвестны.

Как уже сообщал amic.ru, в начале мая легковой автомобиль, пытаясь перескочить через трамвайные рельсы, застрял на них. Авария произошла около четырех часов утра на пересечении улиц Попова и Антона Петрова в Барнауле. На месте ДТП присутствовали сотрудники полиции и МЧС.