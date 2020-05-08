Сооснователь соцсети "ВКонтакте" и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров посмотрел фильм Юрия Дудя о Кремниевой долине и назвал семь причин, почему туда не стоит переезжать. Заметка предпринимателя опубликована на платформе Telegraph.

По словам Дурова, Америка – не лучшее место для эмиграции IT-предпринимателей, и он хочет предостеречь новое поколение от повторения ошибок предшественников.

Он назвал следующие минусы жизни в США:

США – жесткое полицейское государство, лидирующее по числу заключенных. Он напомнил, как в 2016 году сталкивался с давлением ФБР во время поездки в Сан-Франциско.

Система здравоохранения в штатах недоступная и неэффективная. США находятся на первом месте по ожирению среди развитых стран, а многие эмигранты летают за лечением в Восточную Европу.

Кремниевая долина – "это несколько деревень с ограниченной культурной жизнью". Сан-Франциско – тоже далеко не мегаполис, но обладает высоким уровнем преступности и большим количеством бездомных.

Посредственное среднее образование, качество которого ниже, чем в других развитых странах.

Высокие налоги, из-за которых "успешные жители Калифорнии отдают более половины своего заработка государству".

Высокие затраты на ведение бизнеса в IT-сфере.

Слабые перспективы американского рынка в XXI веке. По словам Дурова, в последние годы крупные IT-проекты, такие как TikTok, возникли за пределами Кремниевой долины.

Дуров заявил, что США – не место для жизни и ведения IT-бизнеса. Он предложил всем желающим уехать из Восточной Европы рассмотреть другие варианты. Так, в Северной и Центральной Европе лучше защищены права и свободы человека, а экономический рост, по его словам, в XXI веке сосредоточен в странах Азии.

"От всех знакомых предпринимателей из сюжета (фильма Юрия Дудя, – прим. авт.) я не раз слышал о минусах жизни в США. Сейчас один из них половину времени проводит на родине, другой фактически уже несколько месяцев как вернулся в Европу, третий разочаровался в американцах и строит вокруг себя "маленькую Россию", – написал он.