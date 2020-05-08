Двухметрового мужчину разыскивают в Барнауле

Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" разыскивают 31-летнего барнаульца Дмитрия Титова. Об этом сообщается на странице отряда в социальной сети "ВКонтакте".

О местонахождении Титова ничего неизвестно с 5 мая. Особые приметы пропавшего: рост 197 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, короткие, глаза голубые. Был одет в черную куртку, синие джинсы, черные кроссовки и и черную кепку.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить на горячую линию отряда "Лиза Алерт" по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

Также волонтеры отряда сообщают, что найдена живой 75-летняя Надежда Утробина, об исчезновении которой amic.ru сообщал ранее. Где была женщина все это время, не уточняется.