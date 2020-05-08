Двухметрового мужчину разыскивают в Барнауле

Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" разыскивают 31-летнего барнаульца Дмитрия Титова. Об этом сообщается на странице отряда в социальной сети "ВКонтакте".
О местонахождении Титова ничего неизвестно с 5 мая. Особые приметы пропавшего: рост 197 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, короткие, глаза голубые. Был одет в черную куртку, синие джинсы, черные кроссовки и и черную кепку.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить на горячую линию отряда "Лиза Алерт" по телефону 8-800-700-54-52 или 112.
Также волонтеры отряда сообщают, что найдена живой 75-летняя Надежда Утробина, об исчезновении которой amic.ru сообщал ранее. Где была женщина все это время, не уточняется.
Комментарии
31 год, под два метра, должен был отбиться, если что. Если не ножом неожиданно
8.05.2020 10:18
гость
Просто опять забухал Диман с кем-то,с ним это периодически случается. Найдётся.
Завалили по бытовухе, да в овражек и прикопали
А вы с ним знакомы? Или всё знаете, по жизни? Экстрасенс?
8.05.2020 11:43
Анна
Знаком.
В нашем доме живёт.