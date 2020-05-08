Выходила на берег Катюша. Первый дворовой концерт для ветеранов прошел в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пандемия коронавируса продолжает менять нашу жизнь. Даже массовые празднования День Победы отменили. Но оставить без поздравлений ветеранов неправильно. А потому в Барнауле решили: пусть праздник придет к ветеранам. Во дворах домов, где живут участники Великой Отечественной барнаульские артисты покажут концерт. Посмотреть выступления можно не выходя из дома. А подпевать любимым военным песням – прямо из окон. И 7 мая первый такой концерт прошел во дворе дома на улице Анатолия, где живет ветеран Великой Отечественной Анатолий Степанович Шевченко.

Помимо артистов, показательные выступления представили курсанты взвода почетного караула Барнаульского юридического института.

А ветераны наблюдали за действием с балконов своих квартир. Как это было – смотрите в нашем фоторепортаже.

Завтра, 9 мая, праздничные концерты пройдут в 30 дворах столице края, поздравления в этот день таким необычным способом получат более 100 ветеранов.