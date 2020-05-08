ФАС проверит наличие картельного сговора на рынке лимонов

Федеральная антимонопольная служба России изучит причины подорожания лимонов в магазинах. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По предварительным данным антимонопольщиков, рост цен на этот вид цитрусовых вызван сокращением поставок и повышением отпускной стоимости зарубежными компаниями. Однако ведомство все же решило проверить наличие договоренностей между организациями, поскольку значительный скачок цены мог быть и следствием картельного сговора.

Как ранее сообщал amic.ru, ФАС в качестве профилактической работы уже провела совещание с крупными торговыми сетями. До этого УФАС по Алтайскому краю признало рост стоимости законным правом продавцов.

Напомним, что ранее антимонопольная служба выявила картельный сговор на рынке гречневой крупы, который привел к подорожанию продукта во время его массовой закупки населением в марте.