Сотрудница одной из микрофинансовых организаций в Бийске стала жертвой мошенников, которые воспользовались доверием специалиста компании, информирует пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как отмечается, девушке, находящейся в офисе, поступил звонок. Собеседник представился директором кредитной организации и предупредил, что в офис приедут из рекламного агентства устанавливать новые стенды.

Мужчина поручил сотруднице взять деньги из кассы и перевести их на номер якобы исполнителя. Выполнив указание, женщина пополнила счет аферистов на 39 тысяч рублей.

Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители.