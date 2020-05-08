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Россиянам советуют носить с собой документы на жилье

, ИА "Амител"
Для тех, кто снимает квартиру, нужен договор аренды
Фото: tlt.ru

Фото: tlt.ru

Россияне при выходе из дома в период самоизоляции должны иметь при себе договор купли-продажи или аренды недвижимости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Судебно-экспертную палату России.

Специалисты считают, что документы необходимы при полицейской проверке, если человек проживает не по месту постоянной регистрации, хоть законы и не требуют этого. Авторы рекомендации также уточнили, что при отсутствии удостоверения личности стражи порядка вправе доставить человека в отделение.

Ранее amic.ru рассказал, что при выходе из дома во время карантинных мер жителям региона необходимо иметь при себе паспорт. Для тех, кто покинул жилье, чтобы пойти на работу, также может потребоваться служебное удостоверение или справка от работодателя.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

8.05.2020 11:45
Filin

Это при карантине. Где режим ЧС или карантин? И на кой документы на аренду, собственность и тп, если в паспорте стоит регистрация? Специалисты такие специалисты, что уже и не знают, чего бы наспециализировать

8.05.2020 11:49
гость

не читаете текста, а коменты пишете

8.05.2020 11:51
Мадам

Ну-ну... паспорт, теперь ещё и документы на квартиру... а потом отловленные старики тихо станут исчезать в неизвестном направлении...

8.05.2020 11:53
- гость -

Чем больше в армии "дубов", тем крепче наша оборона!

8.05.2020 11:55
- гость -

Бред, где это прописано про договор купли-продажи?!

8.05.2020 11:59
Мадам

где это прописано про договор купли-продажи?!

Ну кому выгодно - пропишут! Уже одних паспортных данных будет достаточно, чтоб по этим документам набрать кредитов! А уж недвижимость - такой лакомый кусок

8.05.2020 11:59
Dim

Встречаются два наряда полицейских, а документов-купли продажи на руках нет. Кто кого куда везет?

Шах и мат.

8.05.2020 12:04
- гость -

8.05.2020 11:45
Filin


Это при карантине. Где режим ЧС или карантин? И на кой документы на аренду, собственность и тп, если в паспорте стоит регистрация? Специалисты такие специалисты, что уже и не знают, чего бы наспециализировать.

А причём режим ЧС?

8.05.2020 12:05
Мадам

А про исчезнувших с набором документов людей скажут: вирус съел... гыыыы

8.05.2020 12:07
- гость -

Выявляют сдающих квартиры, чтобы взять штраф и налог?

8.05.2020 12:07
- гость -

Выявляют сдающих квартиры, чтобы взять штраф и налог?

8.05.2020 12:07
- гость -

я не собственник, просто прописка и че, какой документ надо?

8.05.2020 12:11
- гость -

Амик,какой смысл публиковать хрень всякую???
Каких-то эксперДов притащил...
Сэрожа! Я могу предложить тебе пару бабушек знакомых, они ваааще прям эксперты-эксперты.

8.05.2020 12:14
- гость -

8.05.2020 12:07
- гость -



Тоже прописка только, но далеко в деревне. Здесь живу в квартире друга за коммуналку. Без договора и аренды. Что с собой брать? Честно слово пойдет?

8.05.2020 12:16
- гость -

А. Общероссийская общественная организация содействия судебно-экспертной деятельности "Судебно-экспертная палата Российской Федерации" (ОГРН 1197700000134) – это организация, объединяющая экспертов по всей России для достижения общих Уставных целей и установления качественного взаимодействия с органами судебной и исполнительный власти.
Б. В каком из 12 классов экспертиз есть экспертиза технологии доказывания чего-либо, например права проживания, нахождения по определенному адресу?
В. В каком государственном акте прописано мнение общественной организации считать нормой права?

Итог. Курить вредно.

8.05.2020 12:23
- гость -


8.05.2020 12:14
- гость -
Без договора и аренды. Что с собой брать?

могут штраф нарисовать, за то, что нет регистрации по месту пребывания

8.05.2020 12:24
- гость -

Здрассьте. Есть паспорт - можно установить личность. То есть необходимости везти в отделение "до установления" нет. Зачем еще какие-то документы? И каким образом договор купли-продажи моего жилья поможет, если я реально проживаю не в этой квартире, а в другом месте? Или это чтобы было удобнее забрать все разом - и паспорт, и документы на квартиру?

8.05.2020 12:26
Мадам

чтобы было удобнее забрать все разом - и паспорт, и документы на квартиру

Во! А я о чём!!!

8.05.2020 12:27
- гость -

Начнём с того, что в конституции свобода передвижения. Опять же, я не обязан носить с собой даже паспорт. Пусть забирают до выяснения личности. Всех не назабираются, сОдить в некуда.

8.05.2020 12:27
Бапппка

Всё. Нас пересчитают.

8.05.2020 12:28
- гость -

А у нас прописка обязательна?

8.05.2020 12:30
- гость -

Ну, допустим, я - бомж. Нет у меня в собственности жилья. Живу у добрых родственников. Беспорядок не нарушаю. За что меня могут задержать?

8.05.2020 12:36
- гость -

Ага щаззз.. насмешили

8.05.2020 13:10
- гость -

Может лучше свидетелей с собой водить? Человек 5-8, крепких, таких, мужчин среднего возраста. Чтоб вопросов вообще не возникало.

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