Россияне при выходе из дома в период самоизоляции должны иметь при себе договор купли-продажи или аренды недвижимости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Судебно-экспертную палату России.
Специалисты считают, что документы необходимы при полицейской проверке, если человек проживает не по месту постоянной регистрации, хоть законы и не требуют этого. Авторы рекомендации также уточнили, что при отсутствии удостоверения личности стражи порядка вправе доставить человека в отделение.
Ранее amic.ru рассказал, что при выходе из дома во время карантинных мер жителям региона необходимо иметь при себе паспорт. Для тех, кто покинул жилье, чтобы пойти на работу, также может потребоваться служебное удостоверение или справка от работодателя.
Комментарии
Это при карантине. Где режим ЧС или карантин? И на кой документы на аренду, собственность и тп, если в паспорте стоит регистрация? Специалисты такие специалисты, что уже и не знают, чего бы наспециализировать
не читаете текста, а коменты пишете
Ну-ну... паспорт, теперь ещё и документы на квартиру... а потом отловленные старики тихо станут исчезать в неизвестном направлении...
Чем больше в армии "дубов", тем крепче наша оборона!
Бред, где это прописано про договор купли-продажи?!
где это прописано про договор купли-продажи?!
Ну кому выгодно - пропишут! Уже одних паспортных данных будет достаточно, чтоб по этим документам набрать кредитов! А уж недвижимость - такой лакомый кусок
Встречаются два наряда полицейских, а документов-купли продажи на руках нет. Кто кого куда везет?
Шах и мат.
8.05.2020 11:45
Filin
Это при карантине. Где режим ЧС или карантин? И на кой документы на аренду, собственность и тп, если в паспорте стоит регистрация? Специалисты такие специалисты, что уже и не знают, чего бы наспециализировать.
А причём режим ЧС?
А про исчезнувших с набором документов людей скажут: вирус съел... гыыыы
Выявляют сдающих квартиры, чтобы взять штраф и налог?
Выявляют сдающих квартиры, чтобы взять штраф и налог?
я не собственник, просто прописка и че, какой документ надо?
Амик,какой смысл публиковать хрень всякую???
Каких-то эксперДов притащил...
Сэрожа! Я могу предложить тебе пару бабушек знакомых, они ваааще прям эксперты-эксперты.
8.05.2020 12:07
- гость -
Тоже прописка только, но далеко в деревне. Здесь живу в квартире друга за коммуналку. Без договора и аренды. Что с собой брать? Честно слово пойдет?
А. Общероссийская общественная организация содействия судебно-экспертной деятельности "Судебно-экспертная палата Российской Федерации" (ОГРН 1197700000134) – это организация, объединяющая экспертов по всей России для достижения общих Уставных целей и установления качественного взаимодействия с органами судебной и исполнительный власти.
Б. В каком из 12 классов экспертиз есть экспертиза технологии доказывания чего-либо, например права проживания, нахождения по определенному адресу?
В. В каком государственном акте прописано мнение общественной организации считать нормой права?
Итог. Курить вредно.
8.05.2020 12:14
- гость -
Без договора и аренды. Что с собой брать?
могут штраф нарисовать, за то, что нет регистрации по месту пребывания
Здрассьте. Есть паспорт - можно установить личность. То есть необходимости везти в отделение "до установления" нет. Зачем еще какие-то документы? И каким образом договор купли-продажи моего жилья поможет, если я реально проживаю не в этой квартире, а в другом месте? Или это чтобы было удобнее забрать все разом - и паспорт, и документы на квартиру?
чтобы было удобнее забрать все разом - и паспорт, и документы на квартиру
Во! А я о чём!!!
Начнём с того, что в конституции свобода передвижения. Опять же, я не обязан носить с собой даже паспорт. Пусть забирают до выяснения личности. Всех не назабираются, сОдить в некуда.
Всё. Нас пересчитают.
А у нас прописка обязательна?
Ну, допустим, я - бомж. Нет у меня в собственности жилья. Живу у добрых родственников. Беспорядок не нарушаю. За что меня могут задержать?
Ага щаззз.. насмешили
Может лучше свидетелей с собой водить? Человек 5-8, крепких, таких, мужчин среднего возраста. Чтоб вопросов вообще не возникало.