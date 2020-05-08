Россияне при выходе из дома в период самоизоляции должны иметь при себе договор купли-продажи или аренды недвижимости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Судебно-экспертную палату России.

Специалисты считают, что документы необходимы при полицейской проверке, если человек проживает не по месту постоянной регистрации, хоть законы и не требуют этого. Авторы рекомендации также уточнили, что при отсутствии удостоверения личности стражи порядка вправе доставить человека в отделение.

Ранее amic.ru рассказал, что при выходе из дома во время карантинных мер жителям региона необходимо иметь при себе паспорт. Для тех, кто покинул жилье, чтобы пойти на работу, также может потребоваться служебное удостоверение или справка от работодателя.