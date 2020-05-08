Туроператорам разрешат не возвращать деньги за отмененные туры

Кабмин внес в Госдуму законопроект, который позволяет туроператорам возвращать вместо денег за отмененные поездки сертификаты на будущие путешествия. Документ опубликован в электронной базе данных парламента.
Такое мерой правительство может воспользоваться при режиме повышенной готовности, угрозе ЧС или введении соответствующего режима.
Вместо этого могут выдать сертификат, гарантирующий путешествие в будущем. Если же турист не воспользуется сертификатом до окончания срока его действия, то турфирма обязана будет вернуть деньги за поездку с процентами. Кроме того, в случае увеличения стоимости поездки по сравнению с уплаченной по договору суммой, туроператор может потребовать с клиента доплату.
Законопроект также предусматривает право правительства устанавливать особенности изменения и расторжения договора перевозки пассажира, а также возврата платы за проезд пассажира и за провоз его багажа.
Комментарии
Вроде займа.
Так они сейчас и без всяких законов не возвращают деньги и предлагают перенести на более позднюю дату, с июня на август перенесли, посмотрим чего там будет.
С учетом того, что пока в РФ идет эпидемия, другие страны не откроют границы для россиян
И это правильно! "денег нет, но вы....."
все для людей, добрые вы наши
"туроператор может потребовать с клиента доплату", а ничего что все это время туроператор пользовался деньгами клиента и получал прибыль? Хитро придумано...
И закончит состряпали быстренько...
В чьих интересах закон? Вроде хотят помочь туроператорам. За счет клиентов.
Клиенты доверчивые, но не лохи совсем. Начнут планировать путешествия самостоятельно. Без туроператоров. Сами бронировать отели, сами покупать билеты. Зачем лишнее звено туроператоров.
Один раз срубят с подачи Думы. Но потом могут закрывать свои конторы. Сегмент бизнеса похоронен. Новое время, новые реалии.