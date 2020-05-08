Жительница села Саратовка Рубцовского района отдала мошеннице, которая представилась сотрудницей банка, почти миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В марте на мобильный телефон сельчанки позвонила неизвестная, которая представилась работником банка, и сообщила, что женщине одобрена кредитная карта, получить ее можно в офисе.

Сельчанка ответила, что карту не заказывала, и кредиты ей не нужны, однако злоумышленница продолжила разговор. Узнав, что у женщины есть счет в банке, она рассказала, что на нем замечены подозрительные операции, с помощью которых мошенники пытаются завладеть деньгами.

Чтобы остановить злоумышленников, звонившая попросила совершить ряд действий. Следуя инструкциям, женщина перевела на различные счета порядка 60 тысяч рублей с собственного счета и оформила четыре кредита на сумму почти 900 тысяч рублей, отправив полученные деньги мошенникам.

В полицию жертва обмана обратилась лишь через месяц, когда от банков начали приходить СМС-сообщения с просьбой погасить задолженность. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.