К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне барнаульские дорожники украсили Новый мост. Декоративные конструкции встречают и провожают автомобилистов.

"Теперь жителей и гостей Алтайского края при въезде в Барнаул или отправлении из столицы региона встречают 46 специальных конструкций, рассказывающих о датах освобождения городов разных стран по порядку – от Москвы и до Берлина", – рассказали amic.ru в Минтрансе.

В ночное время лайтбоксы, которые расположены на столбах, подсвечиваются при помощи светодиодов. Это не только делает их заметными в темноте, но и дает дополнительное освещение для водителей, проезжающих по мосту.