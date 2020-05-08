К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне барнаульские дорожники украсили Новый мост. Декоративные конструкции встречают и провожают автомобилистов.
"Теперь жителей и гостей Алтайского края при въезде в Барнаул или отправлении из столицы региона встречают 46 специальных конструкций, рассказывающих о датах освобождения городов разных стран по порядку – от Москвы и до Берлина", – рассказали amic.ru в Минтрансе.
В ночное время лайтбоксы, которые расположены на столбах, подсвечиваются при помощи светодиодов. Это не только делает их заметными в темноте, но и дает дополнительное освещение для водителей, проезжающих по мосту.
Комментарии
Уважаемая редакция! Вот вы пишете статью о украшении моста. Т.е. событии которое должно как то влиять на эстетические и культурные чувства человека который в свою очередь видит эти инсталляции. Объясните мне пожалуйста алгоритм действий который привел к появлению этой фотографии в статье. С кем у вас что-то не так? Фотограф? Редактор?
Откуда в этих списках взялся Мурманск? Кто похваляется жадностью и невежеством?
Я, когда увидел эту ахинею, просто глазам своим не поверил, на обратном пути притормозил, чтобы проверить своё зрение. Но нет, у меня с ним всё в порядке. А вот у кого в администрации не всё в порядке с головой?