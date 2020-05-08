8 мая на трех перекрестках Барнаула с 13:30 до 14:30 отключат светофоры. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Светофоры не будут работать на пересечении следующих улиц:

Советской Армии и Малахова;

Советской Армии и 42-й Краснознаменной Бригады;

Антона Петрова и 42-й Краснознаменной Бригады.

Отключение связано с проведением плановых работ на сетях электроснабжения. В администрации просят водителей и пешеходов быть особенно внимательными на этих перекрестках и соблюдать требования дорожных знаков.

Ранее amic.ru сообщил, что в Барнауле ограничили передвижение большегрузного транспорта по улице Юрина в районе улиц Просторной и Геодезической, после того как местные жители самостоятельно разрушили часть дорожного полотна.