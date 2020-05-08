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Министр спорта Алтая рассказал, когда откроются фитнес-залы и возобновят соревнования

, ИА "Амител"
По словам Алексея Перфильева, пока дождик не кончится – сапоги снимать рано
Фото: Парк спорта

Фото: Парк спорта

Фитнес-центры и спортивные клубы в Алтайском крае снова возобновят работу только в случае хорошей эпидемиологической обстановки в регионе. Об этом сообщил министр спорта края Алексей Перфильев

По его словам, сейчас на уровне правительства уже готов план по возобновлению деятельности спортивных объектов. Точка отчета – снижение заболеваемости.

"Надо послушать доктора. Точкой отсчета будет являться спад заболеваемости. Пока этого не произойдет, открывать объекты в крае не будут. Пока дождик не кончится, сапоги снимать рано", – сказал министр.

Перфильев также отметил, что режим самоизоляции в регионе будет сниматься постепенно, в начале разрешат прогулки, уже позже будут открыты секции. В последнюю очередь будет разрешено проводить массовые соревнования.

По информации министра, сейчас в Алтайском крае не работают 231 спортивная организация. Только у 10 из них задолженность по зарплатам и платежам по коммуналке. У них есть возможность получить поддержку от государства. Те организации, которые обратились за помощью, уже получили отсрочку по аренде и коммуналке.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что выход из режима самоизоляции в России будет проходить в несколько этапов. На первом – разрешат прогулки на свежем воздухе. На втором – уличные тренировки, и уже в конце заработают парки и фитнес-центры.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

8.05.2020 12:51
- гость -

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что выход из режима самоизоляции в России будет проходить в несколько этапов. На первом – разрешат прогулки на свежем воздухе. На втором – уличные тренировки, и уже в конце заработают парки и фитнес-центры.

То есть первые два этапа мы уже прошли?

8.05.2020 12:59
- гость -

Говорит надо послушать доктора.....что скажет Собянин то и примут ваши коллеги, Вон дружок уже предлагает санатории запустить. Или вы как рак щука и лебедь? Каждый о своем?

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