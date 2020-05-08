Министр спорта Алтая рассказал, когда откроются фитнес-залы и возобновят соревнования

Фитнес-центры и спортивные клубы в Алтайском крае снова возобновят работу только в случае хорошей эпидемиологической обстановки в регионе. Об этом сообщил министр спорта края Алексей Перфильев.

По его словам, сейчас на уровне правительства уже готов план по возобновлению деятельности спортивных объектов. Точка отчета – снижение заболеваемости.

"Надо послушать доктора. Точкой отсчета будет являться спад заболеваемости. Пока этого не произойдет, открывать объекты в крае не будут. Пока дождик не кончится, сапоги снимать рано", – сказал министр.

Перфильев также отметил, что режим самоизоляции в регионе будет сниматься постепенно, в начале разрешат прогулки, уже позже будут открыты секции. В последнюю очередь будет разрешено проводить массовые соревнования.

По информации министра, сейчас в Алтайском крае не работают 231 спортивная организация. Только у 10 из них задолженность по зарплатам и платежам по коммуналке. У них есть возможность получить поддержку от государства. Те организации, которые обратились за помощью, уже получили отсрочку по аренде и коммуналке.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что выход из режима самоизоляции в России будет проходить в несколько этапов. На первом – разрешат прогулки на свежем воздухе. На втором – уличные тренировки, и уже в конце заработают парки и фитнес-центры.