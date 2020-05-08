Трамп назвал позором вручение Пулитцеровской премии за статьи против России

Президент США Дональд Трамп назвал позором вручение Пулитцеровской премии The New York Times за статьи о сговоре его предвыборного штаба с Россией. Об этом сообщает ТАСС.
Американский лидер напомнил, что следствие не выявило никакого контакта между ним и Россией, а в публикациях указана откровенная ложь.
"Всех этих писателей, так называемых журналистов, которые на самом деле никакие не журналисты, а жулики, получившие Пулитцеровские премии, нужно заставить вернуть эти премии обратно. Они все переврали", – сказал Трамп.
Напомним, 5 мая The New York Times получила Пулитцеровскую премию за серию "увлекательных историй о режиме Владимира Путина" в номинации "Международный репортаж". При этом не уточнялось, за какие именно статьи вручили награду. Позже на сайте газеты появилось объяснение, что оргкомитет отметил издание за "описание операций России по вмешательству" в дела других стран с 2016 года.
Ранее amic.ru сообщал, что в США заявили о готовности разместить в СМИ 53 документа о вмешательстве России в выборы. Письмо с заявлением опубликовал директор нацразведки США Ричард Греннел.
Комментарии
В этом заголовке прекрасно всё. И "смысл и содержание".
Таки а шо ДональдНаш не подаст в суд на этих писак и не разденет их догола, раз уж они такие лжецы?
люди добрые! Шо робится на родине!
Гипс снимают, клиент уезжает!
АБОРИГЕН, ТОРОПИСЬ за свими
ну слава Богу! Трампнаш!
Не против России, а против так называемой российской власти. 20 лет ада.
Слаб Трампнаш ,нет у него рычагов давления ни на прессу,ни на суд. Единственное,что осталось - высказывать своё мнение в Твиттере.