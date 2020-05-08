Трамп назвал позором вручение Пулитцеровской премии за статьи против России

Президент США Дональд Трамп назвал позором вручение Пулитцеровской премии The New York Times за статьи о сговоре его предвыборного штаба с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Американский лидер напомнил, что следствие не выявило никакого контакта между ним и Россией, а в публикациях указана откровенная ложь.

"Всех этих писателей, так называемых журналистов, которые на самом деле никакие не журналисты, а жулики, получившие Пулитцеровские премии, нужно заставить вернуть эти премии обратно. Они все переврали", – сказал Трамп.

Напомним, 5 мая The New York Times получила Пулитцеровскую премию за серию "увлекательных историй о режиме Владимира Путина" в номинации "Международный репортаж". При этом не уточнялось, за какие именно статьи вручили награду. Позже на сайте газеты появилось объяснение, что оргкомитет отметил издание за "описание операций России по вмешательству" в дела других стран с 2016 года.

Ранее amic.ru сообщал, что в США заявили о готовности разместить в СМИ 53 документа о вмешательстве России в выборы. Письмо с заявлением опубликовал директор нацразведки США Ричард Греннел.