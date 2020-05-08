Дорожники восстановили разрушенный участок полотна на пересечении Просторной и Юрина. Теперь автомобили могут проезжать без преград.
Как уже сообщал amic.ru, ранее местные жители разгромили дорожное полотно на перекрестке, чтобы перекрыть проезд для большегрузов и автобусов. Радикальные меры помогли избавить улицу от большого транспорта, но и легковым автомобилям затруднили движение.
После этого в администрации города было принято решение ограничить проезд большегрузов в районе улиц Просторной и Геодезической. Как отметили в мэрии, это решение принято в целях обеспечения безопасности движения пешеходов, из-за низкой несущей способности дорожного покрытия и с учетом мнения жителей.
Комментарии
Всё по демократически: учли мнение массы тамошних жителей и обеспечили безопасность массы тамошних пешеходов.К тому же там дорожное покрытие проваливается.
в администрации города было принято решение ограничить проезд большегрузов в районе улиц Просторной и Геодезической. Как отметили в мэрии, это решение принято в целях обеспечения безопасности движения пешеходов, из-за низкой несущей способности дорожного покрытия и с учетом мнения жителей.
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Есть здравомыслящие в мэрии. Даже удивительно.
На этот несчастный кусок асфальта наложили такое количество лежачих полицейских, что право диву даешься о разумности проживающих там людей.
диву даешься о разумности проживающих там людей.
А я диву даюсь о твоей разумности. Сделали дорогу по Солнечной поляне, нафига на поселок вы лезете?
8.05.2020 14:10
Гость
А ваши соседи даже пошли дальше, они мусором свои дороги закидали, что бы сделать тупик. И вы, закидайте, что уж стесняться то, а то ходют там всякие а потом ведра пропадают. Вроде люди обеспеченные там живут, макарошками не давятся, а вытворяют чудеса похлеще балованных дам.
8.05.2020 13:46
- гость -, так там то асфальт за счет проживающих людей на данной улицы. Сбрасываться бушь деньжульками???? Как раз и пешеходные дорожки можь хватит???
8.05.2020 14:10
Гость
диву даешься о разумности проживающих там людей.
А я диву даюсь о твоей разумности. Сделали дорогу по Солнечной поляне, нафига на поселок вы лезете?
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И вы вслед за ...этими, против Конституции? Как же ст.27?
одно дело когда людям удобно ездить, другое дело когда безопасность людей на кону. пару лет назад там случай был на ул. Юрина, пешеходу, местной жительнице наехали на ногу в итоге: перелом, а водятла(точней жен. рода) лишили прав на 1,5 года. и ВСЁ не каких тебе компенсации и т.д. и т.п. Никто из администрации не понес ответственности. Поэтому люди, искренне прошу, ездите по ул. Солнечная поляна, там хорошую дорогу построили за 300 млн. бюджетных денег. Не лезьте на поселок, в случае чего вас же как водителя будут привлекать, а вы потом как та особа которая стала виновницей ДТП будете мычать, типа там тротуаров не было, типа какого хрена они вообще там ходят. Хочу еще заметить, что горе-водительница отделалась легким испугом, на полторашку лишили, а там вред средней тяжести был, могло бы и все печальней закончиться для нее.
Какие там пешеходы движутся?О какой безопасности забеспокоились,если их там вообще нет )
Какие там пешеходы движутся?
вы уважаемый с луны упали? местные там летают что ли? не у всех машины есть и не все богатеи там живут, эта часть поселка еще в 90-ые строилась, когда участки даром раздавали, так что очнитесь, уважаемый, снимите очки затемненные и увидите тогда что творится вокруг. и дай Бог не оказаться вам на скамье подсудимых, так как автомобиль- это источник повышенной опасности
Тишины хочу от зари до зари.
Купола пронзают неба колпак.
Тишина и лишь где-то вдали
Слышится лай собак.
Тишины, тишины хочу,
Тишины в молчании сколотом!
Кстати, кто за восстановление дороги платить будет? Я думаю со всей улицы надо взять тысяч по двадцать, плюс за шесть лежащих полицейских и плюс за моральный ущерб!
надо график проезда организовать прямоточников с паровозными гудками...
И это правильно.. + плюс и пароходные...
надо график проезда организовать прямоточников с паровозными гудками...
прямоточник у тебя в голове, а дудок осталось тебе в одно место вставить, и тогда графика никого не надо, тебя одного хватит
8.05.2020 15:24
гость
Как вы этого алкашинного дядьку приткнули, Браво! А то он тут уже с бодуна песни орать начал.
)))) Паренёк, да ты коменты то почитай, или азбуку е докурил?
Какие там пешеходы движутся?О какой безопасности забеспокоились,если их там вообще нет )
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вот такие водятлы и не видят и не замечают даже пешеходов, у них только одно на уме: конституция, где хочу там еду
На этой улице, не скажу в каком доме живет такая девушка!!! ммм. Если есть возможность ехать, то только по этой улице! И знаете, порой она встречается. И, да как пешеход, а тротуаров там действительно нет. Если что женат, но она красиваяяяя
Дядька, ты точно дядька? разве дядька бывает в юбке и с накрашенными губами?