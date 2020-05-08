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Разрушенный участок дороги восстановили на пересечении Просторной и Юрина в Барнауле

, ИА "Амител"
Разлом засыпали и утрамбовали
Фото: barnaul.insta

Фото: barnaul.insta

Дорожники восстановили разрушенный участок полотна на пересечении Просторной и Юрина. Теперь автомобили могут проезжать без преград. 

Как уже сообщал amic.ru, ранее местные жители разгромили дорожное полотно на перекрестке, чтобы перекрыть проезд для большегрузов и автобусов. Радикальные меры помогли избавить улицу от большого транспорта, но и легковым автомобилям затруднили движение. 

После этого в администрации города было принято решение ограничить проезд большегрузов в районе улиц Просторной и Геодезической. Как отметили в мэрии, это решение принято в целях обеспечения безопасности движения пешеходов, из-за низкой несущей способности дорожного покрытия и с учетом мнения жителей. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

8.05.2020 13:09
- гость -

Всё по демократически: учли мнение массы тамошних жителей и обеспечили безопасность массы тамошних пешеходов.К тому же там дорожное покрытие проваливается.

8.05.2020 13:26
- гость -

в администрации города было принято решение ограничить проезд большегрузов в районе улиц Просторной и Геодезической. Как отметили в мэрии, это решение принято в целях обеспечения безопасности движения пешеходов, из-за низкой несущей способности дорожного покрытия и с учетом мнения жителей.
----------------------
Есть здравомыслящие в мэрии. Даже удивительно.

8.05.2020 13:46
- гость -

На этот несчастный кусок асфальта наложили такое количество лежачих полицейских, что право диву даешься о разумности проживающих там людей.

8.05.2020 14:10
Гость

диву даешься о разумности проживающих там людей.
А я диву даюсь о твоей разумности. Сделали дорогу по Солнечной поляне, нафига на поселок вы лезете?

8.05.2020 14:18
- гость -

8.05.2020 14:10
Гость
А ваши соседи даже пошли дальше, они мусором свои дороги закидали, что бы сделать тупик. И вы, закидайте, что уж стесняться то, а то ходют там всякие а потом ведра пропадают. Вроде люди обеспеченные там живут, макарошками не давятся, а вытворяют чудеса похлеще балованных дам.

8.05.2020 14:18
- гость -

8.05.2020 13:46
- гость -, так там то асфальт за счет проживающих людей на данной улицы. Сбрасываться бушь деньжульками???? Как раз и пешеходные дорожки можь хватит???

8.05.2020 14:37
- гость -

8.05.2020 14:10
Гость
диву даешься о разумности проживающих там людей.
А я диву даюсь о твоей разумности. Сделали дорогу по Солнечной поляне, нафига на поселок вы лезете?
_______________________
И вы вслед за ...этими, против Конституции? Как же ст.27?

8.05.2020 14:51
гость

одно дело когда людям удобно ездить, другое дело когда безопасность людей на кону. пару лет назад там случай был на ул. Юрина, пешеходу, местной жительнице наехали на ногу в итоге: перелом, а водятла(точней жен. рода) лишили прав на 1,5 года. и ВСЁ не каких тебе компенсации и т.д. и т.п. Никто из администрации не понес ответственности. Поэтому люди, искренне прошу, ездите по ул. Солнечная поляна, там хорошую дорогу построили за 300 млн. бюджетных денег. Не лезьте на поселок, в случае чего вас же как водителя будут привлекать, а вы потом как та особа которая стала виновницей ДТП будете мычать, типа там тротуаров не было, типа какого хрена они вообще там ходят. Хочу еще заметить, что горе-водительница отделалась легким испугом, на полторашку лишили, а там вред средней тяжести был, могло бы и все печальней закончиться для нее.

8.05.2020 14:57
- гость -

Какие там пешеходы движутся?О какой безопасности забеспокоились,если их там вообще нет )

8.05.2020 15:06
гость

Какие там пешеходы движутся?

вы уважаемый с луны упали? местные там летают что ли? не у всех машины есть и не все богатеи там живут, эта часть поселка еще в 90-ые строилась, когда участки даром раздавали, так что очнитесь, уважаемый, снимите очки затемненные и увидите тогда что творится вокруг. и дай Бог не оказаться вам на скамье подсудимых, так как автомобиль- это источник повышенной опасности

8.05.2020 15:07
Дядька

Тишины хочу от зари до зари.
Купола пронзают неба колпак.
Тишина и лишь где-то вдали
Слышится лай собак.

Тишины, тишины хочу,
Тишины в молчании сколотом!

8.05.2020 15:13
Дядька

Кстати, кто за восстановление дороги платить будет? Я думаю со всей улицы надо взять тысяч по двадцать, плюс за шесть лежащих полицейских и плюс за моральный ущерб!

8.05.2020 15:15
- гость -

надо график проезда организовать прямоточников с паровозными гудками...

8.05.2020 15:22
Дядька

И это правильно.. + плюс и пароходные...

8.05.2020 15:24
гость

надо график проезда организовать прямоточников с паровозными гудками...

прямоточник у тебя в голове, а дудок осталось тебе в одно место вставить, и тогда графика никого не надо, тебя одного хватит

8.05.2020 15:34
- гость -

8.05.2020 15:24
гость
Как вы этого алкашинного дядьку приткнули, Браво! А то он тут уже с бодуна песни орать начал.

8.05.2020 15:42
Дядька

)))) Паренёк, да ты коменты то почитай, или азбуку е докурил?

8.05.2020 15:42
- гость -

Какие там пешеходы движутся?О какой безопасности забеспокоились,если их там вообще нет )
-----------------------

вот такие водятлы и не видят и не замечают даже пешеходов, у них только одно на уме: конституция, где хочу там еду

8.05.2020 15:53
- гость -

На этой улице, не скажу в каком доме живет такая девушка!!! ммм. Если есть возможность ехать, то только по этой улице! И знаете, порой она встречается. И, да как пешеход, а тротуаров там действительно нет. Если что женат, но она красиваяяяя

8.05.2020 15:54
гость

Дядька, ты точно дядька? разве дядька бывает в юбке и с накрашенными губами?

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