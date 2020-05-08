Жители села Чаган-Узун Кош-Агачского района Республики Алтай самостоятельно построили мост внутрихозяйственного назначения через реку Чаган-Узун, сообщает портал "Новости Горного Алтая" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

По словам руководителя района Серикжана Кыдырбаева, подготовку к возведению моста начали еще зимой, постепенно заготавливали материалы. В строительстве участвовали все жители села и работники сельской администрации. Как отмечается, каждый этап строительства находился под контролем главы поселения Адучы Ундулганова.

Мостовой переход соединяет три села — Ортолык, Старый Бельтир и Чаган-Узун. Кыдырбаев подчеркнул, что мост позволит жителям беспрепятственно посещать свои стоянки и угодья во время сенокоса.

"Считаю, это достойный поступок, пример сплоченности и силы нашего народа. Все вместе, дружно, построили такой мост", – поблагодарил глава муниципалитета местных жителей.