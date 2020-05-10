Большинство жителей России считают разрыв между бедными и богатыми огромной проблемой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование холдинга "Ромир" и объединения GlobalNR.
Аналитики провели опрос в 10 странах и узнали мнение более чем семи тысяч респондентов, в том числе и 800 человек из России.
Согласно результатам, почти 85% соотечественников считают проблему значимой. Схожее мнение отмечено в Индии и Бразилии, чуть меньше согласных с тезисом – в Германии и США.
Не признали важность разрыва в России только 6% участвовавших в исследовании. Больше всего тех, кто не считает эту проблему существенной, – в США, почти 15% респондентов.
Как отметил президент "Ромира" Андрей Милёхин, вопрос разницы между богатыми и бедными не нов, однако из-за информационной открытости и стремления к справедливости он особенно обострился в последнее время.
Комментарии
Судя по тому,что некоторые патриоты местного разлива рвут рубахи на полоски в пользу братания хозяев и холопов , отрицая очевидное ,опрос недостаточно корректен.
сама постановка вопроса скотская а потом удивляемся почему памятники .краснову и колчаку ставим
Может у америкосов и немцев мрот не 200 баксов? Если бы у нас мрот был бы пару тыщ баксов, нашим гражданам бы тоже было пофик на социальное расслоение.
Депутаты и чиновники за что получают.
Неправильное распределение материальных благ - это вообще главная проблема человечества. Всё остальное - только следствия этой проблемы.
кто не считает эту проблему существенной, – в США, почти 15% респондентов
Для США маловато. От мрот наверное не зависит, даже если мрот будет 5000 баксов, но если есть тот, кто от 5000 баксов прикуривает, проблема останется. В США в демократической партии есть Берни Сандерс, который эту проблему озвучивает и периодически выигрывает выборы у демократов, но демократы его обзывают коммунистом и не разрешают баллотироваться
Неправильное распределение материальных благ - это вообще главная проблема человечества
Кстати "Золотой миллиард" тоже примерно 15 %
Эмигрантское государство с первых своих лет было бандитским. а потом стало страной рабов и господ.Зато простым людям в уши льют про свободу и демократию,про страну равных возможностей.Последним президентом пиндостана стал миллиардер Трамп,простой парень из народа.И на посту президента он делает всё для простых людей, а не для миллионеров )
Зато простым людям в уши льют про свободу и демократию,про страну равных возможностей
Дуров уже все опроверг, сказал, типа, хорошо там, где нас нет
Дуров всё-таки сказал,что в Европе лучше )
Пусть эти 85 % заявят о своём мнении на грядущем голосовании!
Золотой миллиард 15%? Вы туда всех обладателей зарплаты свыше семнадцати тысяч отнесли?
Для 10:25
Погуглите "золотой миллиард". Или у папы спросите, этому определению уже лет 50
Как бы там нибыло, но первые соцсети и мессенджеры появились не в России и не в Китае.
А первая письменность, бумага и порох появились в Китае. И первый коронавирус
Для Россиян важно, так как есть с чем сравнивать - мы жили в СССР и проживаем сейчас. Сейчас мы живём беднее и не только материально.
Золотой миллиард первоначально использован в смысле население развитых стран, в дальнейшем стал использоваться для обозначения среднего класса.
Как бы там нибыло, но первые соцсети и мессенджеры появились не в России и не в Китае.
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Один из разработчиков и основателей поисковой системы Google Серге́й Миха́йлович Брин (англ. Sergey Brin) родился 21 августа 1973 в Москве.