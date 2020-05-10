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Россияне считают проблему разрыва между бедными и богатыми значимой

, ИА "Амител"
В США иное мнение
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Большинство жителей России считают разрыв между бедными и богатыми огромной проблемой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование холдинга "Ромир" и объединения GlobalNR.

Аналитики провели опрос в 10 странах и узнали мнение более чем семи тысяч респондентов, в том числе и 800 человек из России.

Согласно результатам, почти 85% соотечественников считают проблему значимой. Схожее мнение отмечено в Индии и Бразилии, чуть меньше согласных с тезисом – в Германии и США.

Не признали важность разрыва в России только 6% участвовавших в исследовании. Больше всего тех, кто не считает эту проблему существенной, – в США, почти 15% респондентов.

Как отметил президент "Ромира" Андрей Милёхин, вопрос разницы между богатыми и бедными не нов, однако из-за информационной открытости и стремления к справедливости он особенно обострился в последнее время.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

10.05.2020 08:42
CALIBR

Судя по тому,что некоторые патриоты местного разлива рвут рубахи на полоски в пользу братания хозяев и холопов , отрицая очевидное ,опрос недостаточно корректен.

10.05.2020 09:07
- гость -

сама постановка вопроса скотская а потом удивляемся почему памятники .краснову и колчаку ставим

10.05.2020 09:29
М@з@ф@к@

Может у америкосов и немцев мрот не 200 баксов? Если бы у нас мрот был бы пару тыщ баксов, нашим гражданам бы тоже было пофик на социальное расслоение.

10.05.2020 09:31
- гость -

Депутаты и чиновники за что получают.

10.05.2020 09:51
Евгений

Неправильное распределение материальных благ - это вообще главная проблема человечества. Всё остальное - только следствия этой проблемы.

10.05.2020 09:56
гость

кто не считает эту проблему существенной, – в США, почти 15% респондентов

Для США маловато. От мрот наверное не зависит, даже если мрот будет 5000 баксов, но если есть тот, кто от 5000 баксов прикуривает, проблема останется. В США в демократической партии есть Берни Сандерс, который эту проблему озвучивает и периодически выигрывает выборы у демократов, но демократы его обзывают коммунистом и не разрешают баллотироваться

10.05.2020 09:57
гость


Неправильное распределение материальных благ - это вообще главная проблема человечества

Кстати "Золотой миллиард" тоже примерно 15 %

10.05.2020 10:07
- гость -

Эмигрантское государство с первых своих лет было бандитским. а потом стало страной рабов и господ.Зато простым людям в уши льют про свободу и демократию,про страну равных возможностей.Последним президентом пиндостана стал миллиардер Трамп,простой парень из народа.И на посту президента он делает всё для простых людей, а не для миллионеров )

10.05.2020 10:13
гость

Зато простым людям в уши льют про свободу и демократию,про страну равных возможностей

Дуров уже все опроверг, сказал, типа, хорошо там, где нас нет

10.05.2020 10:19
- гость -

Дуров всё-таки сказал,что в Европе лучше )

10.05.2020 10:22
69

Пусть эти 85 % заявят о своём мнении на грядущем голосовании!

10.05.2020 10:25
- гость -

Золотой миллиард 15%? Вы туда всех обладателей зарплаты свыше семнадцати тысяч отнесли?

10.05.2020 10:34
гость

Для 10:25

Погуглите "золотой миллиард". Или у папы спросите, этому определению уже лет 50

10.05.2020 10:40
- гость -

Как бы там нибыло, но первые соцсети и мессенджеры появились не в России и не в Китае.

10.05.2020 10:46
гость

А первая письменность, бумага и порох появились в Китае. И первый коронавирус

10.05.2020 10:54
Doka

Для Россиян важно, так как есть с чем сравнивать - мы жили в СССР и проживаем сейчас. Сейчас мы живём беднее и не только материально.

10.05.2020 10:57
- гость -

Золотой миллиард первоначально использован в смысле население развитых стран, в дальнейшем стал использоваться для обозначения среднего класса.

10.05.2020 11:08
- гость -

Как бы там нибыло, но первые соцсети и мессенджеры появились не в России и не в Китае.
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