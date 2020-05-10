Большинство жителей России считают разрыв между бедными и богатыми огромной проблемой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование холдинга "Ромир" и объединения GlobalNR.

Аналитики провели опрос в 10 странах и узнали мнение более чем семи тысяч респондентов, в том числе и 800 человек из России.

Согласно результатам, почти 85% соотечественников считают проблему значимой. Схожее мнение отмечено в Индии и Бразилии, чуть меньше согласных с тезисом – в Германии и США.

Не признали важность разрыва в России только 6% участвовавших в исследовании. Больше всего тех, кто не считает эту проблему существенной, – в США, почти 15% респондентов.

Как отметил президент "Ромира" Андрей Милёхин, вопрос разницы между богатыми и бедными не нов, однако из-за информационной открытости и стремления к справедливости он особенно обострился в последнее время.