9 мая с 12:00 до 13:00 на улице Приречной в Барнауле пройдет DJ-сет с песнями военных лет, который не нарушает условий самоизоляции.

Оборудование разместят на крыше въезда на подземную парковку, а привлеченные диджеи в течение часа будут ставить песни времен Великой Отечественной войны. Жители окрестных домов могут наслаждаться музыкой со своих балконов, не выходя на улицу.

Как ранее сообщал amic.ru, 9 мая в барнаульских дворах пройдут концерты, посвященные Дню Победы. Группы артистов будут ездить по городу на ретроавтомобилях с уже установленным оборудованием. Всего выступающие посетят 30 различных мест столицы края.