"Не жили богато": алтайскому спорту не будут урезать финансирование из-за COVID-19

Финансирование спортивных профессиональных команд в Алтайском крае в 2020 году не будут урезать из-за экономических последствий, связанных с эпидемией коронавируса. Также регион получит в полном объеме федеральные средства на выполнение нацпроекта "Спорт – норма жизни" в объеме 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил министр спорта края Алексей Перфильев.

"Не жили богато. Но за своих заступимся. У нас семь команд мастеров. Финансирование им сохранят", – сказал министр.

Он добавил, что профессиональный спорт в регионе намерены в будущем развивать с помощью денег бизнеса. В качестве примера министр привел кейс хоккейной команды "Динамо-Алтай", которая благодаря государственно-частному партнерству дополнительно получила около 20 миллионов рублей.

Алексей Перфильев отметил, что в полном объеме будет сохранено финансирование нацпроекта "Спорт – норма жизни". Задача проекта – вовлечение большего числа людей в занятия спортом. В рамках проекта уже в этом году будут уложены два футбольных поля – в Барнауле и Рубцовске. Районы края получат новое спортивное оборудование. В срок, к 2023 году, будет построена ледовая арена в Бийске за 250 миллионов рублей. Аналогичный ледовый дворец возведут к следующему году в Рубцовске.

Три ФОКа в Барнауле в рамках проекта построят с 2021 по 2024 год. Один из них – в Индустриальном районе города.

"Рисков нет. Алтайского края сокращение бюджета нацпроекта не коснулось", – заключил министр.

Отметим, что задача нацпроекта – увеличить за пять лет количество людей, вовлеченных в спорт, до 1,2 млн человек в Алтайском крае. Сейчас этот показатель чуть более 900 тысяч человек.

Ранее amic.ru уже сообщал, что многие директора команд и детских школ в Алтайском крае получили письма о сокращении бюджета на 10%.