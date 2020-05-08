Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов назвал ядерное оружие "замечательным изобретением" и поддержал необходимость его освящения. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на интервью священника японской газете "Токио симбун".

"Мы освящаем все предметы, которыми пользуется человек: и дом, и даже одежду, и автомобили. А ядерное оружие – это вообще замечательное изобретение. Благодаря этому оружию Россия до сих пор существует", – сказал Смирнов.

По мнению протоиерея, сразу после второй мировой войны США собирались сбросить бомбы на 27 городов России, "чтобы ее не было вообще". Создание атомного оружия в СССР заставило Запад отказаться от своих планов.

Смирнов признался, что когда освящает оружие, чувствует, что совершает нечто великое.

"Мы хоть и освящаем ядерное оружие, но это оружие мира: мы в отличие от Америки никогда его не используем и не хотим использовать. Это орудие устрашения тех, кто нас хочет уничтожить, о чем они сейчас, особенно в XXI веке, открыто говорят", – заявил священник.

По его словам, на поддержание ядерного боезапаса уходит огромное количество денег, из-за которого россиянам приходится беднее жить. Однако Смирнов считает это правильным: "Мы живем и строим государство, которое мы хотим, а не такое, как они хотят нам".

Ранее amic.ru сообщил, что Смирнов дал наказ россиянам собирать милостыню "горсточками крупы". По его мнению, финансовые проблемы соотечественников являются надуманными, а люди живут в стране неплохо, несмотря на небольшую зарплату.