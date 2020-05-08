Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов назвал ядерное оружие "замечательным изобретением" и поддержал необходимость его освящения. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на интервью священника японской газете "Токио симбун".
"Мы освящаем все предметы, которыми пользуется человек: и дом, и даже одежду, и автомобили. А ядерное оружие – это вообще замечательное изобретение. Благодаря этому оружию Россия до сих пор существует", – сказал Смирнов.
По мнению протоиерея, сразу после второй мировой войны США собирались сбросить бомбы на 27 городов России, "чтобы ее не было вообще". Создание атомного оружия в СССР заставило Запад отказаться от своих планов.
Смирнов признался, что когда освящает оружие, чувствует, что совершает нечто великое.
"Мы хоть и освящаем ядерное оружие, но это оружие мира: мы в отличие от Америки никогда его не используем и не хотим использовать. Это орудие устрашения тех, кто нас хочет уничтожить, о чем они сейчас, особенно в XXI веке, открыто говорят", – заявил священник.
По его словам, на поддержание ядерного боезапаса уходит огромное количество денег, из-за которого россиянам приходится беднее жить. Однако Смирнов считает это правильным: "Мы живем и строим государство, которое мы хотим, а не такое, как они хотят нам".
Ранее amic.ru сообщил, что Смирнов дал наказ россиянам собирать милостыню "горсточками крупы". По его мнению, финансовые проблемы соотечественников являются надуманными, а люди живут в стране неплохо, несмотря на небольшую зарплату.
Комментарии
Разве можно слушать человека, который просит милостыньку в долларах да ещё не менее 800 за один взнос? С адекватными персонажами совсем беда?
Да уж.
Ба! абориген! где пропадал? Твои лавры калибр все забрал. Хотелось бы верить что это был не запой. Мы уж было начали скучать.
Борода, ты уж бы рясу снял, да погоны одел.... , я думаю прапора.
Больной на всю голову
8.05.2020 14:54
Дядька
Если подумать, то у него и партбилет КПСС-ный в столе имеется, такой же как у тебя.
Да, у меня есть, но данный тип мне не товарищ.
Слишком большой процент брака у слуг божьих - ракеты падают будучи освященными. Если ещё и до ядрёных бомб доберутся, боюсь,что ядерным пеплом (Киселёв) , не Америку осыпет.