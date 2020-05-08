В качестве ответа на обвинения в создании коронавируса Китай может продать часть госдолга США. Из-за этого доллар рухнет, пишут "Известия".

В настоящее время долг США перед Китаем составляет примерно 1,1 трлн долларов, и издание SCMP считает, что Соединенные Штаты могут отменить часть американского долга перед Китаем. Фактически правительство может объявить дефолт по ценным бумагам минфина США.

Американские власти не раз подчеркивали, что не пойдут на такой шаг, но журналисты предполагают, что Китай способен резко сократить объем вложений в американские ценные бумаги и продать часть гособлигаций США, что ударит по всему рынку в Штатах.