В качестве ответа на обвинения в создании коронавируса Китай может продать часть госдолга США. Из-за этого доллар рухнет, пишут "Известия".
В настоящее время долг США перед Китаем составляет примерно 1,1 трлн долларов, и издание SCMP считает, что Соединенные Штаты могут отменить часть американского долга перед Китаем. Фактически правительство может объявить дефолт по ценным бумагам минфина США.
Американские власти не раз подчеркивали, что не пойдут на такой шаг, но журналисты предполагают, что Китай способен резко сократить объем вложений в американские ценные бумаги и продать часть гособлигаций США, что ударит по всему рынку в Штатах.
Комментарии
надеюсь что Трамп эту чухань задавит
и че купят? российские? lol
США и Китай подтвердили готовность создать условия для торговой сделки
8 мая 2020, 06:24
Доллар не рухнет.
США уже напечатали в этом году 2.5 трлн, одобрили еще 3, и того 5.5 трлн.
Ну еще 1 трлн добавят для Китая. Пфф.
Сложнее будет, если Китай потребует отдать золотом
Интересно ,найдётся ли покупатель, не боящийся санкций со стороны первой экономики Мира ? Ещё интересней, в случае обрушения доллара, что станет с ФНБ России - неужто китайцы тоже нож в спину точат ,как свой в доску Эрдоганнаш ?
Ну и друзья у нас , скажу вам.
Вот уроды чайники регулярно поставляют заразу по всему миру (свинячий,птичий, чинушачий гриппы...)