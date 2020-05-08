В Барнауле на улице Профинтерна установили памятник Алексею Скурлатову. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Барнаульский монумент представляет собой черную стелу, на лицевой стороне которой изображен памятник "Алеша", установленный в болгарском городе Пловдиве, а на обратной стороне – объяснение смысла и причина создания памятной скульптуры.

Напомним, что Алексей Иванович Скурлатов родился в селе Налобиха Косихинского района 30 марта 1922 года. С началом Великой Отечественной войны он вызвался на фронт добровольцем и успел принять участие в Курской битве. За годы войны его трижды считали погибшим, а родным два раза приходили похоронные извещения, однако он дошел до Болгарии и вернулся домой в ноябре 1946 года.

Алтайский солдат стал прообразом памятника "Алеша" в болгарском городе Пловдиве, выполненного коллективом скульпторов под руководством Васила Радовласова. Монумент в честь советских воинов-освободителей разместили на горе Бунарджик. Позже он вдохновил композитора Эдуарда Колмановского и поэта Константина Ваншенкина на написание песни "Алеша", которая до 1989 года была официальным гимном Пловдива.

3 ноября 2013 года, в возрасте 91 года, после тяжелой болезни Скурлатов скончался у себя дома в Налобихе.