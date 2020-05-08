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"В Болгарии русский солдат". Памятник Алексею Скурлатову установили в Барнауле

, ИА "Амител"
Монумент появился на улице Профинтерна
Фото: 'Вести Алтай'

Фото: "Вести Алтай"

В Барнауле на улице Профинтерна установили памятник Алексею Скурлатову. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Барнаульский монумент представляет собой черную стелу, на лицевой стороне которой изображен памятник "Алеша", установленный в болгарском городе Пловдиве, а на обратной стороне – объяснение смысла и причина создания памятной скульптуры.

Напомним, что Алексей Иванович Скурлатов родился в селе Налобиха Косихинского района 30 марта 1922 года. С началом Великой Отечественной войны он вызвался на фронт добровольцем и успел принять участие в Курской битве. За годы войны его трижды считали погибшим, а родным два раза приходили похоронные извещения, однако он дошел до Болгарии и вернулся домой в ноябре 1946 года.

Алтайский солдат стал прообразом памятника "Алеша" в болгарском городе Пловдиве, выполненного коллективом скульпторов под руководством Васила Радовласова. Монумент в честь советских воинов-освободителей разместили на горе Бунарджик. Позже он вдохновил композитора Эдуарда Колмановского и поэта Константина Ваншенкина на написание песни "Алеша", которая до 1989 года была официальным гимном Пловдива.

3 ноября 2013 года, в возрасте 91 года, после тяжелой болезни Скурлатов скончался у себя дома в Налобихе.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

8.05.2020 14:47
месный

а с краю поставить было нельзя, надо чтобы все там об него запинались?

8.05.2020 14:50
- гость -

Мясо, не трамвай обойдешь.

8.05.2020 14:50
!

и "за что" памятник? он герой советского союза? да даже и таким не ставили, или за то что он модель? или за родственные связи?

8.05.2020 14:51
Дядька

8.05.2020 14:50
- гость -
Вы дэ бил?

8.05.2020 14:55
- гость -

8.05.2020 14:51
Дядька

В отличии от тебя, старый алкаголик, нет, я не дэ бил. Дэ билы в данной ситуации это - ты, мясо и !, но не я.

8.05.2020 14:59
гость

он с европы, считающей, что их освободили сша

8.05.2020 15:11
ту 14:59

США освободили их в 1991 году

8.05.2020 15:11
- гость -

8.05.2020 14:50
Тогда жертва ЕГЭ? Не знаешь почему - интернет тебе в помощь.

8.05.2020 15:16
Дядька

Не ты? А чем докажешь Дэ билл?

8.05.2020 15:17
- гость -

Вечно недовольные люди!!Поставили значит было за что, предлагаю открыть статьи и почитать про него, и не задавать глупых вопросов. И там достаточно места, что б не запнуться об него.

8.05.2020 15:20
Filin

Давно пора было

8.05.2020 15:23
- гость -

8.05.2020 15:16
Дядька

Де билу что-то доказывать время терять. Так что утрись, алкашина.

8.05.2020 15:30
Дядька

8.05.2020 15:23
- гость -
8.05.2020 15:16
Дядька

"Де билу что-то доказывать время терять. Так что утрись, алкашина."
_________________________________________________
Вот вроде всё правильно, а ощущения как будто гамна наелся от бесплатных подарков ер.

8.05.2020 15:35
маня

молодцы, что поставили. Алёша - это образ, объединяющий нас, тех, чьи деды полегли в бескрайних просторах России и за ее пределами и тех, кто вернулся в 45- домой. Простой русский мужик. Мы должны гордиться сынами земли нашей. Да, они не генералиссимусы, они не принимали Парад Победы на белых конях. НО! они проползли на брюхе пол Европы. Каждый день они хоронили своих товарищей. А потом они вернулись и восстанавливали свою страну, работая без выходных по 12 часов в сутки, растили детей, нянчили внуков. Неясно, почему наши краеведы столь слабо погружаются в военную тему, столь мало изучают истории реальных героев родом с Алтая.

8.05.2020 15:37
Дядька

Согласен Маня, но ведь даже и тут есть другие...

8.05.2020 15:43
- гость -

8.05.2020 15:30
Дядька

Хорошая память. Много ты гумна наелся.

8.05.2020 15:47
Дядька

Да как тебе сказать?..... Вы выползли и от вас воняет, неприятно не то что нюхать, рядом с вами стоять противно...

8.05.2020 15:50
Дядька

Извратили всё, что можно было, ленточку ордена Славы поменяли на георгиевскую, флаг за который умирали поменяли на власовский... да много ещё гадостей натворили....

8.05.2020 15:50
aleksey22

8.05.2020 15:37
Дядька
---
Есть надежда, что своим первым постом вы попали не в того адресата. Проверьте.

8.05.2020 15:53
Дядька


8.05.2020 15:50
aleksey22
-----------------------
8.05.2020 14:50
!
и "за что" памятник? он герой советского союза? да даже и таким не ставили, или за то что он модель? или за родственные связи?
______________

Проверил и не ошибся.

8.05.2020 15:59
Дядька

Да, он не был героем, но он олицетворял собой образ Русского солдата!!! Сейчас много кощунственных версий типа того, что Матросов, просто споткнулся, Гастелло уже мёртвым случайно попал в эшелон... Это подлость!!!

8.05.2020 15:59
aleksey22

8.05.2020 15:53
Дядька
---
Вот именно, а нахамили другому.

8.05.2020 16:02
Дядька

Извиняюсь, но не понял?

8.05.2020 16:07
14:50

8.05.2020 15:59
aleksey22

Да он уже в говно кривой. Ничего не поймет.

8.05.2020 16:08
14:50

Извиняюсь, но не понял?


Что и требовалось доказать.

8.05.2020 16:08
aleksey22

8.05.2020 16:02
Дядька
---
В 8.05.2020 14:50 отметились два разных человека: "- гость -" , на которого вы абсолютно незаслуженно набросились и существо, представившееся как "!".

8.05.2020 16:14
Дядька

ЭЭЭ... нет, вы тут ошибаетесь, "!". это и есть то существо ( по вашему выражению) на которое я не набросился, а высказал своё "бе"и если вы обиделись и были вы, то не извиняюсь. Местные и мясные меня вообще не интересуют.

8.05.2020 16:17
Да!

Маня надо сплОтисья олигарху и работяге

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