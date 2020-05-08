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Больше нет Bentley и Porsche. На чем ездят алтайские депутаты

, ИА "Амител"
В последние пару лет из депутатского автопарка ушло несколько дорогих авто
Волга ГАЗ-21 (ретро) / Фото: wroom.ru

Волга ГАЗ-21 (ретро) / Фото: wroom.ru

Депутаты парламента Алтайского края, как того требует закон, раскрыли данные о своих доходах за 2019 год. О том, сколько они заработали, amic.ru писал в материале "Самый богатый депутат АКЗС заработал в 100 раз больше самого бедного. Они оба из ЕР". Теперь же посмотрим, на каких авто в минувшем году ездили народные избранники. Их автопарк несколько уменьшился.

Единороссы

Начнем с самой многочисленной фракции в АКЗС "Единая Россия". Как и годом ранее, в декларациях некоторых депутатов указано сразу несколько транспортных средств. Больше одного авто у директора ООО "Колос" Сергея Бенслера (Lexus LX570 и LX470, Toyota Land Сruiser 105 и 100, ВАЗ-21213 и два УАЗика – 315195 и 3315148). Каменский бизнесмен Алексей Найден владеет Audi Q5 и Q3 и Toyota Rav4. В гараже у индивидуального предпринимателя из Родинского района Алексея Кривенко стоит Volkswagen Touareg, Nissan Tiida, УАЗ-331512, а также грузовые Iveco 35c15 Daily, ИЖ 2717-320, "Газель" ГАЗ 2752 и 2824 FS.

Заместитель председателя АКЗС Сергей Серов имеет в собственности Mitsubishi Pajero и УАЗ 469, директор Рубцовского филиала АО "Алтайвагон" Юрий Кайро – Mitsubishi Pajero, Lexus LX 470, а директор ООО "Агро-Стандарт" Александр Демин – Nissan Patrol 3.0 D Luxury, Lexus LX 570, грузовой Daimler Chrysler (Mercedes Benz). У директора по производству ООО "Транс экспо" Сергея Шабанова есть право управлять Hyindai Tucson 2,7 GLS, Mercedes-Benz E 350 и погрузчиком XCMG L W300FN. Глава МУП "ДЕЗ № 1" Ленинского района Барнаула Анатолий Суворов владеет Nissan Teana и Land Rover Discovery 4.

Автомобили марки BMW есть у Андрея Хмуровича (X3), Игоря Пляко (X3), Анатолия Вытоптова (X5, а также грузовой фургон ИЖ-27175-036). Mercedes-Benz есть у Альберта Лунева, Юрия Матвейко. На Lexus ездят Сергей Сивец (RX 450 Н), Вадим Смагин (LX 570), Сергей Приб (ES 350, а также Toyota Hilux). Nissan задекларирован у Владимира Устинова (X-Trail) и Сергея Писарева (Murano).

Остальные депутаты имеют в собственности вот такие авто: Виталий Щербаков (Mitsubishi Pajero), Александр Траутвейн (Toyota Land Cruiser и грузовой КамАЗ-45392Д), Павел Шумихин (Toyota Corolla), Денис Голобородько (Toyota Camry), Сергей Лямин (Volkswagen Tiguan), Татьяна Ильюченко (Mazda SX5), Александр Лазарев (Renault Koleos). У Николая Бушкова есть "Волга" (ГАЗ-М-21 Л).

Примерно у трети депутатов АКЗС вообще нет личных автомобилей. Из единороссов – у Александра Романенко, Бориса Трофимова, Андрея Осипова, Ивана Мордовина, Натальи Цепенко, Андрея Абрамова, Игоря Панарина, Ирины Солнцевой, Николая Якушева, Максима Степина, Ивана Диркса. В предыдущих декларациях машины были, а теперь их нет у Александра Балушкина, Николая Данилина, Всеволода Кондратьева и у самого богатого депутата АКЗС Дмитрия Аганова.

Кстати, в декларации за 2017 год у Аганова был модный и дорогой автомобиль Porsche Panamera 4S. Судя по данным о доходах за 2018 и 2019 год, он им уже не владеет.

У части этих депутатов транспорт в семье все же есть, только он в собственности супругов. Так, у жены Романенко есть Mercedes-Benz ML 350 4MAT, у супруги Якушева – Kia Rio, муж Солнцевой ездит на Kia Sorento. У жены Демина в собственности бульдозер Т-170 и гусеничный кран РДК 25-1.  

Гонять по заснеженным полям на снегоходах могут Александр Романенко, Сергей Серов, Сергей Приб, Вадим Смагин. Возможность плавать на мотолодках есть у Романенко, Осипова, Аганова и Балушкина. Автоприцепы есть у Осипова, Романенко, Панарина, Щербакова, Демина, Балушкина, Бушкова, Матвейко, Вытоптова, Бенслера, Найдена, Приба.

Также транспорт есть у супруг Осипова (Reno Sandero), Шабанова (Mercedes-Benz GLC 250), Демина (Nissan Murano), Хмуровича (Volkswagen Golf  Plus), Серова (Hyundai Santa Fe), Бушкова (Nissan Teana), Вытоптова (Mersedes Benz GLK 220), Лямина (Toyota Land Cruiser), Траутвейна (Nissan Qashqai), Приба (Toyota Highlander) и у мужа Татьяны Ильюченко в гараже стоит мотоцикл Ява 350/638.

Коммунисты

Главная коммунистка Алтайского края, глава фракции КПРФ Мария Прусакова водит Nissan Juke. Машинист электровоза из Новоалтайска Максим Талдыкин имеет в собственности Ford Mondeo и "Волгу" (ГАЗ-3102), Юрий Астанчик – "Ладу" и Toyota Avensis, Андрей Сартаков — "шестерку" (ВАЗ-2106), Вячеслав Початов – Great Wall. А Олег Кравченко владеет ретроавтомобилем ГАЗ-21.

До 2019 года у бизнесмена из Павловского района Владимира Попова был, пожалуй, самый дорогой автомобиль из всех депутатских – Bentley Continental. Точнее, он был записан на супругу. Говорят, в его автопарке несколько люксовых машин. Официально у четы Поповых в собственности только Toyota Tundra и ГАЗ-21.

Единственная коммунистка без личного транспорта – это жительница Рубцовска Вероника Лапина.

Либерал-демократы

Глава фракции ЛДПР, бизнесмен Владимир Семенов имеет Volkswagen Teramont. Также в его собственности есть мотолодка, снегоход и прицеп. У Андрея Секреты есть "Газель" (ГАЗ-2705) и грузовые автомобили (МАЗ-5549 и Isuzu Elf), а у его супруги – Toyota Highlander. Павел Рего ездит на Toyota Corolla, а в собственности Оксаны Абрамовой имеется Toyota Opa. У остальных членов фракции – Евгении Боровиковой, Ирины Журавлевой, Дмитрия Степурко, Ирины Шудры, Ивана Дубинина – автомобилей нет. Но при этом у супруга Шудры есть Toyota Mark II.

Справедливороссы

В гараже главы фракции "Справедливая Россия" Александра Молотова стоят Volkswagen Touareg и Toyota Camry, а также Nissan Qashqai его жены. Александр Николайчик владеет Toyota Camry, Владислав Вакаев – Toyota Nadia, Людмила Суслова – Nissan Tiida. У каменского депутата Василия Железовского есть "Волга" (ГАЗ-3110). У Михаила Никишанина транспорта нет.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

8.05.2020 15:13
- гость -

русскому мужику дай денег он купит кукурузер.
дай денег на нормальную машину - купит два кукурузера. а на сдачу фаркопом изуродует

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