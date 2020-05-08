В АлтГТУ выбрали проект памятника предприятиям, эвакуированным в годы войны

Памятный знак предприятиям, эвакуированным в военные годы, установят в Барнауле на площади Текстильщиков, в сквере имени пионера-героя Кири Баева. Макет разработан преподавателем АлтГТУ Михаилом Кульгачевым на основании шести лучших проектов студентов и выпускников "Политеха".
"Это сравнительно небольшой памятник остроконечной формы из природного полированного камня красного цвета. Он установлен на подиуме. Фасад украсят отлитые в металле изображения в виде барельефов", – рассказывает директор института архитектуры и дизайна Сергей Поморов.
Выпускники, студенты и преподаватели института архитектуры и дизайна АлтГТУ предлагали эскизы будущего памятного знака. Из 18 проектов были отобраны самые лучшие. Второе место занял выпускник института Иван Быков, третье место разделили выпускники института Артём Малыгин и Юрий Гребенщиков и студенты пятого курса Анна Степанова вместе с Еленой Кочтыговой.
Поощрительными премиями были отмечены студенты Арина Русских и Юлия Ерёмина, Егор Шеловских и Артём Отихайленко, выпускник института Алексей Куранаков.
В годы Великой Отечественной войны более 100 предприятий эвакуировали на Алтай. Союз промышленников Алтайского края организовал конкурс на лучший эскизный проект памятника промышленным предприятиям.
Комментарии
Впору ставить памятник вообще всей промышленности края, почившей стараниями руководил.
У нас же теперь туристический клястер.
памятник есть(будет)- тому,чего уж нет.
символизм от рубиновой звёзды,,до самых,до окраин.."(с)