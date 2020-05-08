За минувшие сутки в России выявили 10 699 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, у половины нет симптомов, а общее число инфицированных по стране выросло до 187 858.

Больше всего случаев COVID-19 выявлено в Москве (5846), Московской области (918) и Санкт-Петербурге (375), уточнили в федеральном оперативном штабе по борьбе с эпидемией.

За последние сутки умерли еще 98 пациентов с COVID-19. В общей сложности в России от осложнений, вызванных инфекцией, скончались 1723 человека.

По данным на 8 мая ,всего выздоровели 26 608 человек, из них за последние сутки – 2805.