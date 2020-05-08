В закрытом на карантин Змеиногорском районе восстановили сотовую связь

Многие жители Змеиногорского района некоторое время оставались без связи накануне, 7 мая. Как пишет "Змеиногорский вестник", возможности позвонить лишились абоненты "Билайн". При этом оператор является самым популярным в районе, подчеркивает издание.

Как рассказала amic.ru специалист по внешним коммуникациям "Билайна" в Сибири и на Дальнем Востоке Яна Назарова, ограничение сервисов действительно было.

"Наши технические специалисты оперативно решили вопрос с допуском на территорию с целью восстановления связи. Это было сделано в регламентные сроки в течение нескольких часов. Уже в ночь на 8 мая все сервисы были доступны в полном объеме", – подчеркнула Назарова.

Напомним, Змеиногорский район с 24 апреля закрыт на карантин в связи со вспышкой коронавируса. Въезд в муниципалитет и выезд из него закрыты. Поэтому специалистам "Билайна" пришлось получать пропуска, чтобы попасть на место ремонтных работ.

На данный момент в Змеиногорском районе выявлено 233 человека с COVID-19.