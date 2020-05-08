DJ-сет в честь Дня Победы на улице Приречной в Барнауле отменен. Об этом amic.ru сообщили организаторы мероприятия.

Напомним, что концерт собирались провести для жителей окрестных домов, которые из-за режима самоизоляции не могут покинуть свои квартиры. Оборудование хотели установить на крыше въезда на подземную парковку.

Диджеи должны были включать песни времен Великой Отечественной войны, чтобы барнаульцы слушали их с балконов.

Как ранее сообщал amic.ru, 9 марта в барнаульских дворах пройдут концерты, посвященные Дню Победы. Несколько групп артистов будут с самого утра ездить по городу на специально оборудованных ретроавтомобилях и исполнять праздничные песни. Всего выступающие посетят 30 различных мест краевой столицы.