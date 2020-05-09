Червонцы с Лениным и карточки на хлеб. Как выглядели деньги в годы Второй мировой

Деньги могут изменить ход: у кого их больше, тот господствует. Но и война меняет деньги. СССР в годы Великой Отечественной войны пережила серьезную финансовую реформу. Вводились новые купюры, появились карточки, лотерейные билеты и государственные займы. Уходили в прошлое старые цены и старые правила. О том, как это было в честь Дня Победы рассказали в музее "Банка России". Многие из нас таких денег в руках не держали. Так что жмите на картинку и посмотрите, какими было купюры и монеты 75 лет назад (и больше).

После утверждения нового государственного герба перевыпустили сначала казначейские билеты (их печатало Казначейство для обеспечения роста экономики). Купюры 1938 года номиналом один, три и пять рублей стали выполнять еще одну важную функцию — демонстрация роли труда и героизма народа и армии. На рублевой купюре изображен представитель самой почетной профессии в те годы — рабочий-шахтер с отбойным молотком. На трех рублях — красноармейцы с винтовками Мосина (ими была вооружена еще российская имперская армия), в гимнастерках образца 1935 года и "халхинголках". Так называли со времен советско-финской войны в 1918 году стальные шлемы (битва на реке Халхин-Гол). Красная армия во всеоружии и готова отразит удар, приближение которого уже чувствовалось – такой посыл жителям Союза несли эти изображения. Та же идея с акцентом на героизм и на пятирублевой купюре. На ней изображен авиатор, в честь советских пилотов, совершивших несколько рекордно долгих перелетов в 30-х годах. Тогда, в 1936 году экипаж Валерия Чкалова перелетел из Москвы на Дальний Восток за 56 часов.

А вот это уже червонцы (раньше эти деньги делали из высокопробного червонного золота) образца 1937 года. Первые в истории союза купюры с изображением Владимира Ленина (номиналом 1,3,5 и 10). Их выпускал Государственный банк СССР, и они, в отличие от казначейских билетов, были обеспечены золотом и другими драгоценными металлами. И приравнивались к ним по соотношению 1:10, то есть один червонец равен 10 рублям. Чтобы обеспечить все военные расходы СССР в эти годы выпустило в обращение в четыре раза больше денежных знаков: с 18 до 74 млрд рублей. Это привело к обесцениванию рубля. Червонцы просуществовали до 1947 года. А вот изображение вождя мирового пролетариата будет на купюрах 47-го, 61-го и даже 91-го годов.

Деньги в Союзе были, но в военное время на них было нечего покупать. Цены на вольном рынке резко подскочили вверх. Чтобы стабилизировать экономику, раздутую деньгами, власти стали изымать их оборота. Во-первых, повысили налоги (их брали с холостяков, бездетных, малосемейных). Во-вторых, выпустили облигации военных займов (номиналом 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1000 рублей), которые продавали населению, а вырученные деньги направляли на нужды армии. Об этом открыто говорили, поэтому их покупка в колхозах, на предприятиях, разных коллективах часто выходила за добровольно-принудительные рамки. Многие граждане активно их покупали, чтобы тем самым поддержать страну. Всего в годы войны было четыре выпуска.

С начала войны в СССР из-за острого дефицита товаров власти ввели нормирование потребления. Карточки, по сути, стали новыми деньгами. По ним выдавали хлеб, муку, крупы, сахар, макароны, масло, мясные и рыбные продукты. А также мыло, ткани, трикотаж, обувь. Да практически все необходимые товары. Спрос простимулировал и предложение, а потому одновременно с этом резко выросли цены на свободном ("колхозном") рынке. Если в 1941 году литр молока стоил 4 рубля, то в начале 42-го года — уже 56 рублей. Свинина подорожала с 29 рублей до 512 рублей за кило. Карточная система действовала шесть лет.

Если с печатью бумажных денег в эти годы было все более менее в порядке, то монетный двор пришлось переоборудовать на скорую руку. Ленинград находился в блокаде, и все оборудование пришлось перевозить на бумажную фабрику Госзнака в Краснокамск Пермской области. Нехватка металла, рабочих рук, оборудования приводили к изменению внешнего вида монет.

Чтобы пополнить военную казну власти выпускали всесоюзные лотереи. Всего их было четыре. Например, в 1941 году стали продавать лотерейные билеты за 10 рублей. Можно выло выиграть 50, 25, 20 или 5 тысяч рублей, дамские каракулевые манто, мех песца или лисицы, позолоченные часы, серебряные портсигары и многое другое. Лотереи дали бюджету более 13 млрд рублей.

Гитлеровцы не стали запрещать хождение советских денег на оккупированных территориях СССР. И даже сами ими пользовались. На захваченных территориях выпускали и свои особые рейхсмарки. Курс рублей, червонцев и марок устанавливался хаотически, на черном рынке. Чем лучше позиции Германии, тем дороже ее псевдо-валюта. И наоборот. При этом настоящие немецкие марки за пределы страны, развязавшей войну, не выводились, чтобы сберечь местную экономику от обесценивания.

Вот так выглядели уже "советские" деньги в Чехословакии, Польше, Австрии, Венгрии и Манчьжурии. Например, Венгерские пенгё печатали на предприятиях Госзнака только в 1945 году. А австрийские шиллинги от имени "Союзного военного командования" преимущественно в Англии, а часть тиража – в США.

Военные марки (или марки союзного военного командования) союзники ввели в Германии в сентябре 1944 года, в обращении были четыре года. Все надписи были на немецком языке. 1 марка стоила 50 копеек, 10 центов США или 1/40 фунта стерлингов.

Многочисленные сотрудники-военнослужащие союзников, служивших на оккупированных территориях, находились на денежном довольствии. Также они получали особые купоны, которые можно было потратить на чашку кофе, бутерброд или пачку сигарет. Они были выпущены от имени Союзных контрольных властей. Выглядели как книжка с отрывными талонами.

В 1947 году власти провели денежную реформу, чтобы изъять у населения скопленные за годы войны "излишки" денег. В обращение поступили новые банкноты Госбанка СССР (100, 50, 25 и 10 рублей) и казначейские билеты (5, 3 и 1 рубль). Старые деньги можно было обменять на новые по соотношению 10:1. На на это дали всего две недели. В итоге реформы денежная масса существенно уменьшилась, а курс рубля вырос.

Эксперты Банка России приводят такие данные: в 1941–1945 годах на боевые действия потрачено 586 млрд рублей. Государство получило ущерб на 679 млрд рублей. Но это была Победа!