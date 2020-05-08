Жильцы одного из многоэтажных домов в Барнауле опубликовали в сообществе Barnaul22 фотографию объявления из своего подъезда. Несмотря на коронавирус, в подъездах решили проводить субботник.

В объявлении сказано, что решение о проведении уборки было принято на общем собрании, однако автор поста утверждает, что никакого собрания не проводилось.

Организаторы уборки отметили, что в качестве участия принимают рассаду для цветов, а те, кто откажется убираться, будут платить. Сумму в 200 рублей им начислят в квитанцию об оплате коммунальных услуг.

"Законно ли производить такие начисления? Собрания не было никакого. Имеют ли жильцы право не платить?" – интересуется житель дома.