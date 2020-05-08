Жильцы одного из многоэтажных домов в Барнауле опубликовали в сообществе Barnaul22 фотографию объявления из своего подъезда. Несмотря на коронавирус, в подъездах решили проводить субботник.
В объявлении сказано, что решение о проведении уборки было принято на общем собрании, однако автор поста утверждает, что никакого собрания не проводилось.
Организаторы уборки отметили, что в качестве участия принимают рассаду для цветов, а те, кто откажется убираться, будут платить. Сумму в 200 рублей им начислят в квитанцию об оплате коммунальных услуг.
"Законно ли производить такие начисления? Собрания не было никакого. Имеют ли жильцы право не платить?" – интересуется житель дома.
Комментарии
Все такого рода акции имеют место быть по одной причине: подделка протокола собрания. Поскольку явление подлога носит массовый характер и в крае фактически не преследуется по закону, УК широко используют этот вид преступлений для наживы.
Господи, что тут негодовать-то. Раз в год выйти помыть на этаже панели и окна - это элементарная чистоплотность и забота о своем же здоровье. А вот сидеть в сраче и требовать от всех вокруг чтоб они были идеальны - это зашибись подход.
А за что тогда платить бабло У.К. на текущее содержание??? Это их обязанность!!!
Господи, что тут негодовать-то. Раз в год выйти помыть на этаже панели и окна - это элементарная чистоплотность и забота о своем же здоровье. А вот сидеть в сраче и требовать от всех вокруг чтоб они были идеальны - это зашибись подход.
___________
Ну так то за это Ук платят, эти все работы входят в текущее содержание жилья. Хорошая у вас рабская позиция, заплатить кому то за работы, а потом самому их и выполнить... и полстраны таких...
Это сколько же окон в подъезде, если 1 квартира моет 1 окно?
8.05.2020 17:15
- гость -
"и полстраны таких..."....как ты., привыкших в "дерьме" жить и ждать, что кто то за тебя твое "дерьмо" уберет.
8.05.2020 17:15
- гость -
Посмотри-ка, развелось нерабов.. три копейки заплатят. и им уже все, вплоть до президента обязаны. Почитайте что входит в договор с УК, выяснится, что два раза в неделю сухая уборка и раз влажная. И никаких окон и панелей. Дел на час работы, нет, будут пальцы веером распускать. Баре, только жрать и срать, а за душой, как у латыша...
Сумму в 200 рублей им начислят в квитанцию об оплате коммунальных услуг.
Поэтому у меня нет автоплатежа.
А кто вымыл два окна ,то ему должны заплатить 200 рублей.
8.05.2020 17:36
- гость -
Воздух что ли уберают.
Обезьяна Чичичи продавала кирпичи... Кто помнит, что дальше?
У нас был субботник,что большая трагедия убраться на территории,а так же были стукачи,которые позвонили в полицию,а потом секатором в отместку дерево испаганили,в каждом доме найдется нытик.
Работаю с утра и до 18:00. Домой приезжаю в 19:00, если не захожу в магазин по дороге.
И начинается... с ребенком надо то проект на урок сделать, то что-то объяснить по урокам, ужин приготовить, по дому что-то сделать.
А ночью, видимо, не поленись сходить и помыть подъезд.
При этом школе заплати, налоги заплати, коммунальные заплати.
Впечатление такое, что нас держат за идиотов.
8.05.2020 18:46
гость
У нас был субботник,что большая трагедия убраться на территории
------
Вы не работаете? Может быть домохозяйкам так скучно, что им за счастье на субботник сходить? Так пожалуйста, но отвалите от тех, кто работает и за вас в том числе налоги платит!