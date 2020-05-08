Протоиерей Смирнов попал в больницу с подозрением на коронавирус

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник из окружения священника.
По данным агентства, состояние 69-летнего Смирнова оценивается как стабильное. До этого он перенес операцию, и из-за возраста входит в группу риска по COVID-19.
Ранее Смирнов заявлял, что коронавирус может быть "чрезвычайно полезным явлением". По его словам, с начала эпидемии "эгоизм стал ужиматься, а вместо него активизируются волонтерство, желание что-то сделать для ближнего, понимание каких-то очень важных для Церкви христианских качеств души".
Комментарии
до.......говорился
Бог в помощь.
Ну... ну давай выздоравливай....
Будет теперь из палаты вещать, если сможет.
Снизошла на него благодать божья. Возрадуемся братья за отца нашего, что нашел что искал. Да откроются ворота входящему.
вот что крест животворящий делает
Это один из символов путинской россии. Живи попик.
Ну предупреждали же его, что бог шельму метит... Ну не верил... Убедился?
Бог, яви милость, прибери раба божьего Смирного. Да, их главный сказал, что это милость божья