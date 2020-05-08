Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло рассказал, как регионы будут подключаться к системе электронных пропусков. По его словам, важно то, что Сибирь придет к этой системе уже после отработки "всех шероховатостей", пишет "Ъ"
"Вопрос решен, по введению – это вопрос времени. Однако все зависит от складывающейся обстановки в каждом регионе и округе. Если ситуация будет ухудшаться, то такой режим будет введен, если нет, то может быть введен, но условия его соблюдения будут более мягкими", – сказал Меняйло.
По его словам, сегодня несколько регионов уже готовятся к пропускному режиму. Среди них Новосибирская, Кемеровская области и Красноярский край. Все дополнительные вопросы будут обсуждаться на координационном совете с губернаторами.
Комментарии
А статью закона озвучить можно? Власть совсем законы Конституции не соблюдает!
Почему власть требует соблюдения закона от граждан, а сама нарушает все законы?
У меня возникает вопрос: может пора сменить эту власть, которая не уважает своих граждан?
статью они еще перед введением пропусков в москве придумали и протащили побыстрому
ухи объелись п.. е..
Мое мнение, что для ужесточения контроля за людьми и повышения властвования, и была вся шумиха вокруг вируса! Что реально с вирусом решилось? Но зато законы приняты по ограничению прав человека и штрафы за нарушения непонятно чего!
А сколько бабла на пропуска и на программном обеспечении заработают чиновники.... мммм
8.05.2020 16:27
- гость -
А статью закона озвучить можно? Власть совсем законы Конституции не соблюдает!
На Конституцию власть давно положила, ещё когда о неком "обнулении" заявила.
16:35
гость
На Конституцию власть давно положила, ещё когда о неком "обнулении" заявила.
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Ещё давНЕЕ, когда сроки правления увеличил в 200? и что то там ещё. Помню Соловьёв критически прошёлся по этим двум питерским юристам, говорил что они её по одному месту "Хлоп!"