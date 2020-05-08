РПЦ: из-за коронавируса храмам не хватает денег на зарплаты сотрудникам

Запрет на посещение церквей во время пандемии COVID-19 привел к нехватке денег на выплату зарплат сотрудникам РПЦ и сокращению бюджетов. Такое мнение высказал протоиерей Владимир Вигилянский в интервью с РИА "Новости".

Священник объяснил, что в большинстве храмов со строгим карантином бюджет "подвис", а денег, которые переводят прихожане на поддержание религиозных учреждений, не хватает на оплату работы сотрудников. Кроме того, возникли и проблемы со взносами в епархиальные управления – средства оттуда распределялись на культурные и научные проекты.

Священнослужитель уточнил, что пострадают в первую очередь сельские, зарубежные и строящиеся храмы. Однако проблемы есть и в религиозных заведениях столицы: в храме мученицы Татианы при МГУ имени Ломоносова, настоятелем которого является протоиерей, денег на зарплату сотрудникам почти не осталось.

Как ранее сообщил amic.ru, глава РПЦ патриарх Кирилл призвал прихожан отказаться от посещения церквей во время пандемии коронавируса. После он обратился к богатым прихожанам с просьбой о материальной помощи для священников.