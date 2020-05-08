РПЦ: из-за коронавируса храмам не хватает денег на зарплаты сотрудникам

Запрет на посещение церквей во время пандемии COVID-19 привел к нехватке денег на выплату зарплат сотрудникам РПЦ и сокращению бюджетов. Такое мнение высказал протоиерей Владимир Вигилянский в интервью с РИА "Новости".
Священник объяснил, что в большинстве храмов со строгим карантином бюджет "подвис", а денег, которые переводят прихожане на поддержание религиозных учреждений, не хватает на оплату работы сотрудников. Кроме того, возникли и проблемы со взносами в епархиальные управления – средства оттуда распределялись на культурные и научные проекты.
Священнослужитель уточнил, что пострадают в первую очередь сельские, зарубежные и строящиеся храмы. Однако проблемы есть и в религиозных заведениях столицы: в храме мученицы Татианы при МГУ имени Ломоносова, настоятелем которого является протоиерей, денег на зарплату сотрудникам почти не осталось.
Как ранее сообщил amic.ru, глава РПЦ патриарх Кирилл призвал прихожан отказаться от посещения церквей во время пандемии коронавируса. После он обратился к богатым прихожанам с просьбой о материальной помощи для священников.
Комментарии
Суперновость.... У паразитов отняли жертву, они взмолились.
Ну так оптимизируйте, закрывайте, чем вы лучше других?
оплата работы сотрудников?
Денег нет... но вы держитесь.. (Д.А. Медведев)
Как обстоят дела по синагогам?
Карантин вводить пора.?
А каковы у них зарплаты? У священников , у сотрудников?
Сколько им не хватает?
"Нужно милостыню попросить не $800, а гречки горсточку" - конец цитаты
Не так давно какой-то высокопоставленный поп на всю страну вещал!
Что изменилось????
А почему только храмам? У всех сейчас по-моему такие проблемы.
Может главный хоть священников накормит! Ну если народ не хочет кормить в самоизоляции. А то кто же народ. Не справляется власть с проблемой? Ох....
обнаглели совсем, даже не стесняются! Раньше хоть (давно правда это было) работали при храмах и скот разводили и хлеб выращивали! а ща только на лексусах да на крузерах катаются!
Автопарк обменять на автомобили отечественного производства- сразу лет на 15 найдется денег!!!!
Бог подаст.
Вот и открылась страшная тайна, верующих даже на хлеб не хватает. А за счет кого кормились батьки - за счет бандитов, воров, атеистов? Спирта Рояль сегодня нет табаком воры сами промышляют. Только на бога уповать приходится. А если и он от вас отвернулся, то не взыщите, не туда (не тому) молились не истово, грешили батьки.
8.05.2020 18:42
моль
Роялем совсем другие промышляли, вполне себе обычные комменсы.
Каждый день строили по 8 храмов. Недвижимости много. Могут продать что-то и платить зарплату. Или сократить часть своих служащих.