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РПЦ: из-за коронавируса храмам не хватает денег на зарплаты сотрудникам

, ИА "Амител"
Средств, которые переводят прихожане, недостаточно
Фото: altai-eparhia.ru

Фото: altai-eparhia.ru

Запрет на посещение церквей во время пандемии COVID-19 привел к нехватке денег на выплату зарплат сотрудникам РПЦ и сокращению бюджетов. Такое мнение высказал протоиерей Владимир Вигилянский в интервью с РИА "Новости".

Священник объяснил, что в большинстве храмов со строгим карантином бюджет "подвис", а денег, которые переводят прихожане на поддержание религиозных учреждений, не хватает на оплату работы сотрудников. Кроме того, возникли и проблемы со взносами в епархиальные управления – средства оттуда распределялись на культурные и научные проекты.

Священнослужитель уточнил, что пострадают в первую очередь сельские, зарубежные и строящиеся храмы. Однако проблемы есть и в религиозных заведениях столицы: в храме мученицы Татианы при МГУ имени Ломоносова, настоятелем которого является протоиерей, денег на зарплату сотрудникам почти не осталось.

Как ранее сообщил amic.ru, глава РПЦ патриарх Кирилл призвал прихожан отказаться от посещения церквей во время пандемии коронавируса. После он обратился к богатым прихожанам с просьбой о материальной помощи для священников.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

8.05.2020 17:51
- гость -

Суперновость.... У паразитов отняли жертву, они взмолились.

8.05.2020 17:52
- гость -

Ну так оптимизируйте, закрывайте, чем вы лучше других?

8.05.2020 17:53
- гость -

оплата работы сотрудников?

8.05.2020 17:54
Шапокляк

Денег нет... но вы держитесь.. (Д.А. Медведев)

8.05.2020 17:57
- гость -

Как обстоят дела по синагогам?

8.05.2020 17:57
- гость -

Карантин вводить пора.?

8.05.2020 17:59
- гость -

А каковы у них зарплаты? У священников , у сотрудников?

8.05.2020 18:01
- гость -

Сколько им не хватает?

8.05.2020 18:01
- гость -

"Нужно милостыню попросить не $800, а гречки горсточку" - конец цитаты
Не так давно какой-то высокопоставленный поп на всю страну вещал!
Что изменилось????

8.05.2020 18:09
- гость -

А почему только храмам? У всех сейчас по-моему такие проблемы.

8.05.2020 18:14
- гость -

Может главный хоть священников накормит! Ну если народ не хочет кормить в самоизоляции. А то кто же народ. Не справляется власть с проблемой? Ох....

8.05.2020 18:19
гость

обнаглели совсем, даже не стесняются! Раньше хоть (давно правда это было) работали при храмах и скот разводили и хлеб выращивали! а ща только на лексусах да на крузерах катаются!

8.05.2020 18:22
- гость -

Автопарк обменять на автомобили отечественного производства- сразу лет на 15 найдется денег!!!!

8.05.2020 18:24
- гость -

Бог подаст.

8.05.2020 18:42
моль

Вот и открылась страшная тайна, верующих даже на хлеб не хватает. А за счет кого кормились батьки - за счет бандитов, воров, атеистов? Спирта Рояль сегодня нет табаком воры сами промышляют. Только на бога уповать приходится. А если и он от вас отвернулся, то не взыщите, не туда (не тому) молились не истово, грешили батьки.

8.05.2020 18:49
- гость -

8.05.2020 18:42
моль

Роялем совсем другие промышляли, вполне себе обычные комменсы.

8.05.2020 19:00
- гость -

Каждый день строили по 8 храмов. Недвижимости много. Могут продать что-то и платить зарплату. Или сократить часть своих служащих.

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