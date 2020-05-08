Сотрудники полиции Алтайского края с 9 по 11 мая будут работать в усиленном режиме, информируют в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Как отмечается, с 9 мая на службу будут заступать более 700 сотрудников. Плотность нарядов при этом вырастет в два раза в сравнении с обычными днями, а уличные патрули будут усилены сотрудниками подразделений Главка и представителями добровольных народных дружин, а также ЧОПов.

Главные задачи полиции на праздничные дни – охрана общественного порядка и контроль за соблюдением режима самоизоляции. В ведомстве уточнили, что под охрану будут взяты памятники, посвященные событиям Великой Отечественной войны, обелиски, мемориалы.

Кроме того, стражи порядка совместно с сотрудниками МЧС проведут рейды для пресечения нарушений, связанных с использованием открытого огня. В МВД напомнили, что посещение лесов и парков в Алтайском крае запрещено.

Особое внимание со стороны полиции будет уделяться и садоводческим товариществам, включая заброшенные и непосещаемые.