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Виктор Томенко провел онлайн-встречу с ветераном из села Алтайского Николаем Дмитриевичем Вилковым. Глава региона планировал посетить его лично, но в итоге встреча прошла по видеосвязи, сообщает пресс-служба правительства.

Губернатор поздравил Николая Дмитриевича с наступающим Днем Победы и восстановлением боевых наград – двух орденов Красной Звезды и ордена Отечественной войны I степени, которые были утеряны во время пожара.

"Очень рад, что нам удалось удовлетворить вашу просьбу о восстановлении наград, таких серьезных, весомых, которые связаны с участием в боевых действиях, с Победой в Великой Отечественной войне. Нам удалось их восстановить. Это наша общая радость! Процесс восстановления наград не такой быстрый. Очень хорошо, что документы были сохранены. Мы успели к Дню Победы!" – отметил глава региона.

Николай Дмитриевич поблагодарил Томенко за вновь обретенные ордена и рассказал о своих фронтовых годах.

"Мы стояли у самого Балтийского моря, наш полк. Наступление готовилось, нужно было взять языка. Требовали. Сначала сплавали – неудачно. Командование дало сутки на отдых – и потом снова! Мы переплыли через Балтийский пролив, попали на большой остров. Пошли искать. Вышли – стоит большая вышка. Их – четыре немца! А нас трое! Ну что, берем? Берем! Выскочили, обезоружили, в лодку посадили и повезли на свою сторону. Мы были в маленькой лодке. И тут волнами с Балтийского моря нас захлестнуло. Сначала подумал: ну все, прощай, Россия! Мы вдвоем с товарищем выплыли. Нам помогли выбраться", – вспоминал ветеран.

Виктор Томенко еще раз поздравил Николая Дмитриевича с наступающим праздником и пообещал приехать после окончания ограничительных мероприятий, связанных с коронавирусом.