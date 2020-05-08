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Заказнику в Алтайском крае присвоили имя героя Великой Отечественной войны

, ИА "Амител"
Советский снайпер Алексей Кочегаров в послевоенные годы работал там егерем
Фото: сайт правительства Алтайского края

Фото: сайт правительства Алтайского края

Накануне празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне заказнику регионального значения "Мамонтовский", который располагается в Мамонтовском и Романовском районах, присвоили имя земляка – фронтовика Алексея Кочегарова. Соответствующее постановление подписал губернатор Виктор Томенко.

"Увековечение памяти Алексея Федоровича Кочегарова, участника Великой Отечественной войны, снайпера, кавалера ордена Красной Звезды, ордена Красного Знамени, награжденного знаками отличия за проявленные мужество и отвагу, – это дань памяти герою-фронтовику, который в послевоенные годы работал егерем заказника "Мамонтовский", – пишет пресс-служба краевой администрации.

Как отмечается, инициаторами присвоения заказнику имени Алексея Кочегарова выступили жители Мамонтовского района.

Природный заказник "Мамонтовский" предназначен для сохранения и восстановления экосистемы Касмалинского ленточного бора и водно-болотных угодий, расположенных на его территории. Там обитают лоси, косули, белки, зайцы, лисицы, колонки, лебеди, речные и нырковые утки и другие виды животных.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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