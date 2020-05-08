В период с 20 по 26 апреля стоимость бензина в рознице по стране упала на одну копейку по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщается в результатах исследований Росстата.

Согласно статистике, средняя цена по России на АИ-92 и АИ-95 снизилась на три копейки, достигнув 42,41 и 45,85 рубля за литр соответственно. Неизменной осталась стоимость АИ-98, а солярка подешевела в среднем на пять копеек – до 47,75 рубля за литр.

Самое заметное снижение в стране произошло в Алтайском крае. По данным Росстата, средняя расценка на топливо марки АИ-95 в Барнауле в конце апреля держалась на уровне 42,23 рубля, что на один рубль дешевле, чем в начале месяца, и меньше, чем в остальных регионах.

Как ранее сообщал amic.ru, стоимость автомобильного топлива на российском рынке упала ниже себестоимости. С учетом акцизов и налогов производителям приходилось продавать каждую тонну бензина с убытком в несколько тысяч рублей.