Старинные питерские дачи с волшебной атмосферой

Питерский фотограф Юрий Баженов ведет в Instagram блог, посвященный необычной, известной и не очень архитектуре. Часть публикаций – старые деревянные дачи, расположенные в пригороде Санкт-Петербурга. Это поселки Комарово, Ольгино, город Сестрорецк и другие.

Удивительные постройки с волшебной атмосферой.