Старинные питерские дачи с волшебной атмосферой

Питерский фотограф Юрий Баженов ведет в Instagram блог, посвященный необычной, известной и не очень архитектуре. Часть публикаций – старые деревянные дачи, расположенные в пригороде Санкт-Петербурга. Это поселки Комарово, Ольгино, город Сестрорецк и другие.
Удивительные постройки с волшебной атмосферой.
Вилла "Надежда" или дача В. Михайлова в п. Ушково. Кто такой господин Михайлов и почему вилла "Надежда" — ответа на этот вопрос на просторах всемирной паутины я не нашел. Если у кого-то есть информация по этому вопросу — милости прошу осветить в комментариях. Дачники и местные жители именуют этот дом "дачей Дунаевского", но краеведы утверждают, что к композитору опять таки дача отношения не имеет. Являлась загородной базой детского сада № 67 Фрунзенского района. С 2011 года не используется и разрушается.
Комментарии
В Питере пить!
Да, это дачи всяких архитекторов, профессоров.. короче говоря, привилегированной советской интеллигенции.. Обожаю такие
Жаль, что нет снимков современных дач, построенных на месте вот этих старинных. Вот, где лепота!
Барнаульские Дачи ? Где без слёз смотреть не возможно ! Какие здесь архитекторы у ссыльно каторжных ?