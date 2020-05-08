15-летняя жительница Рубцовска пропала в Алтайском крае, сообщает региональное управление СУ СКР.

О местонахождении девушки ничего неизвестно с 6 мая. В тот день она ушла из своего дома и с тех пор не выходила на связь. Особые приметы пропавшей: рост 150-155 см, карие глаза, короткие черные волосы до плеч, среднего телосложения.

Девушка была одета в черно-белую ветровку, синий свитер в белую полоску, черные джинсы и черные кроссовки. На спине – серый рюкзак со стразами.

Следователи просят всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшей, звонить по номерам 8 (3852) 29-80-39, 29-80-02 или 02 (102 – для абонентов сотовой связи).