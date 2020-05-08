Little Big выпустили клип на новую песню Hypnodancer

Группа Little Big представила клип на трек Hypnodancer. На видео герои играют в игру Uno, что отсылает к предыдущей одноименной песне коллектива.

По сюжету, команда преступников занимается тем, что грабит казино, используя суперсилу одного из участников — Гипнотанцора, роль которого исполнил фронтмен группы Илья Прусикин.

Помимо самого коллектива, в клипе снялись блогеры Александр Гудков, Руслан Усачев, Данила Поперечный и Юрий Музыченко. Меньше чем за сутки видео набрало почти 500 тысяч просмотров.